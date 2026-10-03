El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un paquet de seixanta mesures per prevenir l’ús de pantalles a l’escola, entre les quals destaca la prohibició de fer servir la intel·ligència artificial en menors de 14 anys. Educació remarca que la IA no es fa servir ara com a eina pedagògica, però que l’executiu fa un pas més enllà davant dels mals resultats de les proves PISA –que a Catalunya són negatius malgrat que no siguin comparables a altres anys pel polèmic error en la mostra– amb una proposta de llei que blindi l’aprenentatge autònom dels estudiants. Una aposta que genera més consens entre la comunitat educativa que entre els experts en noves tecnologies.
Carlos Alberto Solari, catedràtic del Departament de Comunicació de la UPF, veu aquesta prohibició com una mesura “populista” emmarcada en un ambient “apocalíptic”. Els magnats tecnològics dels EUA fa mesos que avisen dels perills que pot suposar un desenvolupament extrem d’aquesta eina, afirmacions que l’expert situa darrere d’interessos empresarials i econòmics menys visibles. En una línia similar, Jordi Vitrà, docent d’un curs d’algoritmes i ciència de dades a la UB, creu que la proposta d’Illa és “un titular” i demana veure’n “la lletra petita”. “Si no vol que hi hagi un ús indiscriminat i lliure de la IA a l’aula, hi estic d’acord; si el que vol dir és que la IA ha d’estar fora de les escoles, aleshores no”, comenta en conversa també amb El Món.
Vitrà manté que per sota de 14 anys no pot haver-hi un “ús autònom” de la IA, però que això no ha de respondre a una prohibició expressa. “No hi ha consens, hi ha països que aposten per la prohibició i d’altres que no. Els asiàtics, per exemple, pensen que la IA pot tenir utilitat, però això no vol dir que la facin servir de forma indiscriminada”, comenta. Més pròxim a la visió europea, Jordi Vallverdú, doctor per la UAB, creu que la IA no s’hauria de fer servir “fins que no comences el batxillerat”. “De fet, si s’ha de fixar un mínim, jo el posaria en els 16 anys, perquè és quan has acabat l’etapa formativa i has assolit unes competències bàsiques”, comenta l’expert.
A la comunitat educativa –especialment entre professors de la universitat– guanyen força les veus preocupades pels efectes negatius que la IA pot provocar en l’aprenentatge dels alumnes. La professora de didàctica de la llengua de la UB Alba Ambròs creu que la IA i les xarxes socials –que fomenten l’scroll automàtic– són “agreujants” que expliquen la davallada en comprensió lectora. “Per aprendre i entendre has d’activar diferents habilitats cognitives, des de saber l’alfabet fins a comprendre de forma crítica el que llegeixes”, comenta Ambròs. “La IA pot ser una aliada si li fem preguntes concretes, però no si la fem servir per tenir un esforç zero”, insisteix.
La idea genera, ara sí, unanimitat. “Un dels problemes de la IA, si es fa servir malament, és que redueix l’esforç cognitiu de l’alumne”, admet també Vitrà, més partidari de regular que de prohibir. “Se n’ha de fomentar un ús crític. Hi haurà moments dins d’una aula en què podrem fer servir aquesta tecnologia i moments en què no”, afegeix Solari, partidari de “formar el professorat”. Vallverdú s’expressa en els mateixos termes, si bé continua partidari d’excloure-la de les escoles en etapes inicials. “La IA”, apunta en la línia del que expressava Ambròs, “només dona resultats bons si fas pregunta precisa, i per a això has de saber-ne”.
Una IA pròpia per a escoles?
El principal problema dels models actuals d’IA és, segons els experts, que responen a interessos purament empresarials. “El que podria fer la Generalitat és crear-ne una de pròpia”, comenta Vallverdú. “No és car, hi ha molts models lliures que tu pots descarregar-te i entrenar-los perquè responguin a interessos pedagògics”, comenta el docent. Les altres veus consultades avalen la idea. “Seria el més intel·ligent”, assegura Vitrà. “El ChatGPT se saltarà els processos intermedis, però una IA entrenada pot no fer-ho”, comenta. “És possible que hi hagi models, en un futur, que estiguin destinats a l’ensenyament, però encara falta, això no ho tenim a la cantonada”, assumeix.
Solari va encara més enllà i demana formar els docents perquè tinguin eines per fer servir la IA a les aules. “Tothom la fa servir, també els estudiants, hi ha un punt de no retorn”, es justifica. El docent de la UPF és un dels impulsors del programa LITERAC-ia, un projecte del govern espanyol que busca saber com es relacionen els joves amb la IA. “Hi ha de tot”, avança Solari. “Pots trobar-te alumnes que la fan servir per acabar els deures en 15 minuts i d’altres que en fan un ús més avançat”, conclou.
Per a l’expert, si l’escola no educa en l’ús de la IA ho farà la mateixa IA, en la línia del que ha passat amb les xarxes socials. “Tiktok és qui ha ensenyat als joves a fer vídeos i fer servir Tiktok”, comenta d’exemple. L’expert creu que els docents són reticents als canvis que proposa l’aparició d’aquesta nova eina en part per desconeixement i en part perquè estan saturats. Aquest és possiblement un dels problemes que troba la implementació d’un nou sistema amb ús de la IA que empoderi els estudiants: que els docents van massa carregats de burocràcia i d’alumnes com per ara sumar-hi un nou debat, encara desconegut, a les reunions dels claustres.
Què diu la guia de la conselleria
Malgrat tot, Educació assegura que les escoles fa temps que demanen guies de com fer servir la IA. A inici de curs, la conselleria va enviar un document a les direccions amb tot un seguit “d’orientacions” per fer front a l’aparició d’aquest fenomen. El departament no recomana el seu ús per sota dels 14 anys, en la línia del que exposa Salvador Illa. “En totes les situacions, cal verificar les aportacions de la IA: revisar-les, contrastar-les i reformular-les amb criteri personal”, apuntava Educació en aquesta guia, que, malgrat tot, llevava importància a un possible ús abusiu d’aquesta eina. “La defensa oral del treball de recerca és un espai per verificar l’autoria, la comprensió profunda i la capacitat de raonament de l’estudiant”. Ara, setmanes després, el Govern ja parla de prohibir la IA fins als 14 anys.