La consellera d’Interior, Núria Parlon, s’ha embolicat amb la prova pilot dels mossos a les escoles, que ha nascut amb polèmica i una allau de baixes. La meitat de les catorze direccions que inicialment en formaven part s’han desmarcat després de rebre crítiques dels seus claustres i la consellera ha admès que el projecte “ha entrat en una via de paràlisi”. “Haurem de veure si realment es podrà reprendre en un futur, quan s’hagi resolt el conflicte [educatiu]”, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Poc després, el Govern ha matisat les seves paraules. “El programa continua tal com estava previst, no hi ha cap novetat”, ha dit la portaveu de l’executiu, Sílvia Panque.
En un primer moment la consellera ha dit que el projecte ha nascut en un moment de “conflicte” en què era “inviable que pogués prosperar”. En aquest sentit, Parlon ha remarcat que el Govern valorarà en un futur “si té sentit” reprendre el projecte, destacant-ne les bondats. “No és seure un mosso a classe a registrar motxilles, és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa que pot ajudar d’acord amb la seva visió en la resolució de conflictes”, ha insistit en un argument recurrent a les files de l’executiu.
Interior, en una resposta a l’ACN, assegura que el debat posterior ha “descontextualitzat” les seves paraules i que el projecte continua igual però amb menys centres. El que sí que confirma el departament és que el Govern no incorporarà cap escola nova al projecte fins que l’executiu faci una avaluació “clara” el primer trimestre de 2027.
La comunitat docent rebutja el projecte
El projecte va néixer enmig de les protestes dels docents i d’una negació intensa entre Educació i els sindicats. La majoria dels claustres han rebutjat el projecte, remarcant que una figura policial no és la via per revertir la complexitat que hi ha a les aules. En l’entrevista matinal, Parlon ha tornat a insistir que els agents poden ajudar els centres a treballar casos en què hi hagi “situacions de vulnerabilitat familiar o de maltractament familiar”, un aspecte que els docents prefereixen abordar amb agents educatius.
En una entrevista a El Món, el coordinador del Grup de Recerca en Mediació del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, remarcava que el projecte serà fallit si la funció que adoptin els mossos “la pot assumir un agent educatiu”. El pedagog també demanava “canviar la mirada” per una més “restaurativa” que vagi “més enllà del càstig”.