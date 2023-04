La falta de recursos deixa l’educació igualitària a la voluntat dels docents

La falta de referents femenins en la ciència i la tecnologia és una qüestió àmpliament debatuda. De fet, moltes universitats ja apliquen plans per garantir la presència de les dones en aquests sectors masculinitzats. Però què passa en les etapes anteriors? A les escoles, malgrat que la conselleria d’Educació promou alguns programes destinats a revertir la situació, moltes noies ni tan sols es plantegen fer carreres d’aquest tipus perquè no tenen referents. Els sindicats denuncien que revertir la situació depèn únicament de la voluntat dels docents i de cada centre, perquè el departament no els obliga a aplicar els programes, sinó que només “els ho suggereix”, i que no hi ha prou recursos.

Una de les figures més combatives en aquest terreny és Iolanda Segura, portaveu nacional d’USTEC. Segura veu “urgent” dotar l’alumnat de referents femenins en tots els camps i insisteix que fer-ho no pot dependre de la voluntat dels centres o els docents. “No hi ha directives d’obligat compliment, quan de la mateixa manera que està regulat que una escola ha de ser inclusiva també hauria de promoure’s obligatòriament la igualtat i la coeducació”, insisteix.

En aquest sentit, reivindica la figura del coordinador de coeducació -l’educació que promou la igualtat entre nois i noies i defuig el sexisme- per garantir que s’avança en matèria feminista a les escoles i les nenes tenen referents femenins on emmirallar-se. “Falta una aposta concreta de la conselleria”, lamenta abans d’afegir que el departament hauria d’incloure aquesta qüestió al currículum perquè fos un tret identitari de totes les escoles.

Alumnes de cinquè primària en una aula / ACN

Cal temps i formació per als professors

La responsable de la dona de CCOO, Mirnaya Chabás, coincideix que no hi ha una aposta clara per la coeducació perquè “no hi ha prou recursos”. “Hi ha la idea que hi hagi un responsable d’igualtat a cada centre, però si no es donen hores lliures ni complements salarials ningú s’hi voldrà dedicar”, assenyala. Explica que tot i que hi ha programes del departament i accions puntuals pel 8-M o pel dia de la dona en la ciència, “tot acaba depenent a la bona voluntat del professorat”.

L’experta assegura que si hi hagués un coordinador d’igualtat s’afavoriria la prevenció de la violència de gènere i del masclisme i s’aplicaria la coeducació en molts més àmbits de la vida a l’escola. Però a banda d’aquesta figura, insisteix que cal implementar programes afectius i d’orientació als joves perquè vegin les seves possibilitats i prenguin bones decisions per al seu futur. També formació per al professorat i hores per dedicar a aquestes tasques. “Amb poc temps d’orientació, tutories i classes plenes és difícil pensar que es podrà avançar en aquestes qüestions”, conclou.

Orientar els nens des de petits

Per la seva banda, la responsable d’igualtat de la UGT, Eva Gajardo, demana que les polítiques d’igualtat en l’educació siguin “transversals” i no es facin només durant l’últim any, quan es fa l’orientació. “Des de petits hauríem de parlar-ne i vehicular les noies cap a aquestes professions. Trencar estereotips des del començament de la seva etapa escolar”, explica.

Recalca que cal una orientació “molt primerenca” que passa perquè les noies vegin dones referents a les assignatures de ciències i tecnologia. “Cal un pla integral a les escoles per revertir la situació”, afegeix. I és que la situació és greu. Les dones representen el 53% dels universitaris, però en carreres de ciència i tecnologia la xifra baixa considerablement. Per exemple, a la carrera d’informàtica només hi ha un 13% de dones i a les relacionades amb la intel·ligència artificial només un 0,5%. “A més dels problemes d’estereotips i la falta de referents s’hi suma el problema que tot i que hi hagi dones espectaculars en aquests camps el sistema les invisibilitza”, lamenta.

El mercat laboral, a més, “discrimina” les dones i des de l’escola fins a la vida adulta es troben en un “cercle d’injustícies”. “Com hem d’animar les noies a fer aquestes carreres amb la bretxa salarial que tenim i el sostre de vidre cada cop més gruixut?”, es pregunta Gajardo.

Una aula d’una universitat

Els programes del Departament d’Educació

La conselleria d’Educació, preguntada per l’aposta per promoure la igualtat i garantir l’accés a referents femenins a la ciència des de l’escola, apunta que existeixen tres programes amb aquest objectiu. El primer, anomenat STEAMcat, busca potenciar l’interès dels alumnes des d’infantil fins a l’ESO per les ciències, la tecnologia i les matemàtiques. També incrementar la presència de dones en els estudis STEM. Per altra banda també existeix el programa #100tífiques per visibilitzar les dones en aquest sector.

Per últim, el departament aplica el programa d’educació afectivosexual Coeduca’t. “S’aposta per un model de sistema inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat i on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere”, apunten fonts de la conselleria. Aquest programa va començar el setembre del 2019 per tal de “preparar les noies per a la vida afectiva i sexual fomentada en la igualtat de gènere i els drets humans”.