Canvis significatius en el funcionament de les proves de competències bàsiques, conegudes com a avaluacions de final d’etapa. Aquest dimarts, el Departament d’Educació i Formació Professional, en mans de la consellera Esther Niubó, ha anunciat que els centres que formaran part de la mostra en les proves d’avaluació de final d’etapa de 6è de primària i 4t d’ESO es triaran de forma aleatòria amb estàndards de representativitat. Es tracta d’una modificació en el funcionament de les competències bàsiques, ja que fins ara aquestes proves eren censals. És a dir, les duien a terme tots els alumnes d’aquests dos cursos inscrits en el sistema educatiu català. Ara, però, aquestes avaluacions seran mostrals per, segons defensen des de la cartera d’ensenyament, “poder introduir aspectes d’ancoratge i qüestions de rigor, representativitat i fiabilitat científica i estadística”.
“Les proves permeten informar el sistema educatiu, i per això hem de seguir tots els estàndards de disseny i d’anàlisi de proves com les que fan entitats internacionals. Informaran al sistema i seran comparables entre anys amb criteris científics, i això no ho teníem”, ha defensat aquest dimarts la directora de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, Núria Planas. Malgrat els canvis en la mostra sobre la qual s’analitzaran els resultats de les competències bàsiques, des de la conselleria remarquen que “s’avaluaran les mateixes matèries que a les proves de diagnòstic”: “Els centres de la mostra es triaran de forma aleatòria amb estàndards de representativitat”, afegeixen. Aquest curs, les proves de final d’etapa la faran només els alumnes de 4t d’ESO [a causa de la introducció de les proves generals del sistema de l’estat espanyol] i tindran lloc entre el 20 i el 23 de maig.
Les avaluacions de diagnòstic
Per altra banda, les proves de diagnòstic, que són les que duen a terme els alumnes de 4t de primària i segon d’ESO, es continuaran fent anualment i a tots els alumnes, ja que sí que són censals. La principal diferència que s’introdueix per aquest curs és que la correcció de les proves serà externa, mentre que fins ara la duia a terme el mateix professorat de cada centre educatiu. És a dir, els docents corregien els exàmens dels seus alumnes. Amb aquest canvi, Educació assegura que una correcció externa i automatitzada permetrà alliberar de la càrrega que suposava corregir aquestes proves al professorat que ho feia internament. Les avaluacions es duran a terme entre el 13 i el 17 d’abril.
El calendari d’avaluacions el completen les proves d’expressió oral, que mantenen el mateix format, i que es faran entre el 19 de gener i el 20 de febrer a sisè de primària i a 4t d’ESO. Són de caràcter censal i amb correcció interna. “Els canvis són una mesura que s’inscriu en la millora educativa que vol fer el Departament d’Educació. És impossible fer millores sense dades analitzades, fiables i ben informades. Tot plegat ens permetrà tenir ítems dels temes amb marge de millora, homologat amb altres sistemes internacionals”, ha defensat el secretari de millora educativa del Departament, Ignasi Giménez.