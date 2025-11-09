El món universitari de Catalunya ha mostrat el seu condol aquest cap de setmana per la mort de Josep Antoni Rom, el rector de la Universitat Ramon Llull (URL), que va morir la matinada de dissabte als 62 anys segons va informar la universitat. Rom era doctor en Publicitat i Relacions Públiques, i havia assumit el càrrec de rector el setembre del 2022.
En el seu discurs d’investidura, Rom va assegurar que els reptes de la URL passaven per “la cohesió, els valors i la innovació”.
Rom va llicenciar-se en Història Contemporània per la UB, i més tard va convertir-se en doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la URL, on més tard va ser-ne professor catedràtic. L’any 1994 es va incorporar a Blanquerna-URL, on va ser cofundador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (FCRI) Blanquerna-URL, vicedegà de Tecnologia i Equipaments (1998-2016) i director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (2016-2020).
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va fer arribar un missatge a través de les xarxes socials en el que destaca el compromís de Rom “amb la cohesió, la innovació i la creativitat com a eixos centrals del projecte universitari“, que destaca com a exemplars.
Compromís pel coneixement i la recerca
La seva mort sobtada també ha generat una reacció de condol per part del món universitari. Des del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya han destacat el seu “respectat compromís amb el coneixement i la universitat”. En aquesta línia, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, també destaca “la seva qualitat humana, el seu compromís amb el coneixement, la recerca i la universitat catalana, i el seu lideratge al capdavant d’una institució que tant estimava”.
Els rectorats de totes les universitats de Catalunya també han lamentat la pèrdua de Rom, i han fet arribar el seu condol a les persones properes i que comparteixen el sentiment per la seva pèrdua.
Josep Antoni Rom també va publicar llibres i articles científics sobre temes de publicitat, marketing, creativitat i disseny. També va ser membre de diversos comités científics de revistes i congressos, a més de l’investigador principal del Grup d’Investigació en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques.