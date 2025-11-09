El mundo universitario de Cataluña ha mostrado su pésame este fin de semana por la muerte de Josep Antoni Rom, el rector de la Universidad Ramon Llull (URL), quien falleció la madrugada del sábado a los 62 años según informó la universidad. Rom era doctor en Publicidad y Relaciones Públicas y había asumido el cargo de rector en septiembre de 2022.

En su discurso de investidura, Rom aseguró que los retos de la URL pasaban por «la cohesión, los valores y la innovación».

Rom se licenció en Historia Contemporánea por la UB, y más tarde se convirtió en doctor en Publicidad y Relaciones Públicas por la URL, donde más tarde fue profesor catedrático. En 1994 se incorporó a Blanquerna-URL, donde fue cofundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales (FCRI) Blanquerna-URL, vicedecano de Tecnología y Equipamientos (1998-2016) y director del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing (2016-2020).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, envió un mensaje a través de las redes sociales en el que destaca el compromiso de Rom «con la cohesión, la innovación y la creatividad como ejes centrales del proyecto universitario«, que destaca como ejemplares.

Compromiso por el conocimiento y la investigación

Su muerte repentina también ha generado una reacción de condolencia por parte del mundo universitario. Desde el Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña han destacado su «respetado compromiso con el conocimiento y la universidad». En esta línea, la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, también destaca “su calidad humana, su compromiso con el conocimiento, la investigación y la universidad catalana, y su liderazgo al frente de una institución que tanto amaba”.

La Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Lleida, la Universidad de Girona,… pic.twitter.com/KX12ieXyaU — UOCuniversitat (@UOCuniversitat) November 8, 2025

Los rectorados de todas las universidades de Cataluña también han lamentado la pérdida de Rom, y han enviado su pésame a las personas cercanas y que comparten el sentimiento por su pérdida.

Josep Antoni Rom también publicó libros y artículos científicos sobre temas de publicidad, marketing, creatividad y diseño. También fue miembro de varios comités científicos de revistas y congresos, además de investigador principal del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas.