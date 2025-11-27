Dincat denuncia que la Generalitat deu 153 milions als centres especials de treball

Dincat ha denunciat que la Generalitat deu 153 milions euros del finançament dels Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) corresponents a l’exercici 2025. L’organització assegura que el Govern “encara no ha pagat ni un sol euro del finançament del 2025” i això ha obligat les entitats a avançar els diners i endeutar-se. “Es tracta d’una gestió nefasta, injustificable i sense precedents”, diu Dincat. També acusen la Generalitat de reduir en més de cinc milions els fons per al personal de suport dels CETIS, una decisió que suposa un “atac directe” a la salut, al benestar i a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Els professionals afectats –psicòlegs, educadors socials, treballadors socials, terapeutes ocupacionals i pedagogs, entre d’altres– són essencials per garantir una feina segura, digna i adaptada a les necessitats d’aquestes persones. El director de l’organització, Victor Galmés, ha alertat que no acceptaran més compromisos “en fals”, ni més decisions que posin en risc la dignitat, els drets i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Un model al límit
A Catalunya hi ha 93 CETIS sense ànim de lucre i durant mesos han hagut d’absorbir l’impacte econòmic del deute de la Generalitat per protegir els llocs de feina. “El model està al límit”, denuncia l’organització. Si les retallades es mantenen, moltes entitats socials no podran mantenir la seva activitat i el futur laboral de milers de persones està en perill imminent. Per tot això, Dincat ha reclamat al Govern que reverteixi les retallades i pagui amb urgència el deute acumulat. També exigeixen a la Generalitat que assumeixi la despesa extra, que puja a més de tres milions d’euros, que les entitats hauran d’afrontar per “l’endeutament forçat”.
Així mateix, insten el Govern a revisar el model d’inserció sociolaboral per assegurar el suport als CETIS com a les empreses ordinàries per protegir els 10.000 llocs de feina de les persones del col·lectiu.