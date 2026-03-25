Damm celebra el seu 150è aniversari a Alimentaria

Damm participa un any més a Alimentaria + Hostelco, una de les principals cites internacionals de la indústria de l’alimentació, les begudes i el food service, que se celebra fins al 26 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. En aquesta edició, la companyia compta amb un estand commemoratiu dels seus 150 anys d’història, un espai dissenyat per recórrer la trajectòria cervesera de Damm. Una efemèride que coincideix amb el 50è aniversari de la fira d’alimentació.
“Alimentaria és un dels grans aparadors internacionals de la nostra indústria i una cita biennal imprescindible per reforçar la relació amb els nostres clients i presentar les nostres novetats. Al llarg de dels seus 50 anys d’història, ha estat un reflex de l’evolució del sector de l’alimentació i les begudes. En el cas de Damm, quan vam participar en la primera edició el 1976, érem essencialment una companyia cervesera d’implantació local; avui som un grup internacional de begudes i alimentació que integra cervesa, aigua mineral natural envasada, tota mena de begudes refrescants i productes làctics, juntament amb una potent àrea de restauració de marca (Grup Rodilla) i una estructura de distribució capil·lar per a l’hostaleria (DDI). Cinc dècades després, continuem amb la mateixa convicció: la innovació, l’excel·lència i la capacitat de construir relacions a llarg termini són la base de qualsevol projecte que aspiri a perdurar”, ha assenyalat Jorge Villavecchia, director general de Damm.
Durant la fira, Damm ha organitzat al seu estand una sessió de presentació i maridatge de Bohemia Damm Reserva 150, la cervesa creada pels mestres cervesers de Damm per commemorar el seu 150è aniversari i que pren el nom de la Fàbrica de la Bohemia, l’antic recinte cerveser inaugurat el 1905 al carrer Rosselló de Barcelona —actual Antiga Fàbrica Estrella Damm—. Bohemia Damm Reserva 150 és una cervesa lager de guarda lenta, elaborada amb malta d’ordi, arròs i llúpol, amb ingredients 100% naturals, i sotmesa a una maduració prolongada que li permet assolir una gran profunditat i equilibri.
A la sessió hi han participat Karen Peiró, mestra cervesera de Damm, i Jaume Alemany, director de màrqueting de la companyia, juntament amb el sommelier Ferran Centelles, que han explicat com s’ha elaborat Bohemia Damm i el seu potencial gastronòmic a través d’un maridatge especialment dissenyat per a l’ocasió.
Les novetats de Nestea també arriben a Alimentaria
L’espai de Damm a Alimentaria és també l’escenari per presentar les darreres novetats de Nestea, la marca de te fred preferida dels espanyols, que continua ampliant la seva gamma amb propostes pensades per adaptar-se als diferents gustos i moments de consum. Entre aquestes destaca Nestea Fruits Vermells amb Açaí, una nova varietat que combina la suavitat del te verd amb el sabor intens dels fruits vermells i el toc exòtic de l’açaí, donant lloc a una beguda refrescant, afruitada i plena de matisos.
La fira serveix, a més, com a aparador del restyling de la marca, amb el qual Nestea actualitza la seva identitat visual mantenint els elements més reconeixibles de la seva imatge. El nou disseny aposta per una estètica més fresca, moderna i visible al lineal, amb més protagonisme dels ingredients i un codi de color diferenciat per a cada sabor. Aquest redisseny busca, a més, reforçar la presència de Nestea al lineal de begudes de te fred, amb un packaging més reconeixible i diferencial que aporta més claredat i permet identificar cada varietat de manera ràpida i visual.