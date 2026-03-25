Damm celebra su 150 aniversario en Alimentaria

Damm participa un año más en Alimentaria + Hostelco, una de las principales citas internacionales de la industria de la alimentación, las bebidas y el food service, que se celebra hasta el 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. En esta edición, la compañía cuenta con un estand conmemorativo de sus 150 años de historia, un espacio diseñado para recorrer la trayectoria cervecera de Damm. Una efeméride que coincide con el 50 aniversario de la feria de alimentación.

“Alimentaria es uno de los grandes escaparates internacionales de nuestra industria y una cita bienal imprescindible para reforzar la relación con nuestros clientes y presentar nuestras novedades. A lo largo de sus 50 años de historia, ha sido un reflejo de la evolución del sector de la alimentación y las bebidas. En el caso de Damm, cuando participamos en la primera edición en 1976, éramos esencialmente una compañía cervecera de implantación local; hoy somos un grupo internacional de bebidas y alimentación que integra cerveza, agua mineral natural envasada, todo tipo de bebidas refrescantes y productos lácteos, junto con una potente área de restauración de marca (Grupo Rodilla) y una estructura de distribución capilar para la hostelería (DDI). Cinco décadas después, continuamos con la misma convicción: la innovación, la excelencia y la capacidad de construir relaciones a largo plazo son la base de cualquier proyecto que aspire a perdurar”, ha señalado Jorge Villavecchia, director general de Damm.

Durante la feria, Damm ha organizado en su estand una sesión de presentación y maridaje de Bohemia Damm Reserva 150, la cerveza creada por los maestros cerveceros de Damm para conmemorar su 150 aniversario y que toma el nombre de la Fábrica de la Bohemia, el antiguo recinto cervecero inaugurado en 1905 en la calle Rosselló de Barcelona —actual Antiga Fàbrica Estrella Damm—. Bohemia Damm Reserva 150 es una cerveza lager de guarda lenta, elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, con ingredientes 100% naturales, y sometida a una maduración prolongada que le permite alcanzar una gran profundidad y equilibrio.

En la sesión han participado Karen Peiró, maestra cervecera de Damm, y Jaume Alemany, director de marketing de la compañía, junto con el sommelier Ferran Centelles, que han explicado cómo se ha elaborado Bohemia Damm y su potencial gastronómico a través de un maridaje especialmente diseñado para la ocasión.

Las novedades de Nestea también llegan a Alimentaria

El espacio de Damm en Alimentaria es también el escenario para presentar las últimas novedades de Nestea, la marca de té frío preferida de los españoles, que continúa ampliando su gama con propuestas pensadas para adaptarse a los diferentes gustos y momentos de consumo. Entre estas destaca Nestea Frutos Rojos con Açaí, una nueva variedad que combina la suavidad del té verde con el sabor intenso de los frutos rojos y el toque exótico del açaí, dando lugar a una bebida refrescante, afrutada y llena de matices.

Estrella Damm | Estrella Damm

La feria sirve, además, como escaparate del restyling de la marca, con el cual Nestea actualiza su identidad visual manteniendo los elementos más reconocibles de su imagen. El nuevo diseño apuesta por una estética más fresca, moderna y visible en el lineal, con más protagonismo de los ingredientes y un código de color diferenciado para cada sabor. Este rediseño busca, además, reforzar la presencia de Nestea en el lineal de bebidas de té frío, con un packaging más reconocible y diferencial que aporta más claridad y permite identificar cada variedad de manera rápida y visual.