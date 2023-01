Les cavalcades de Reis més espectaculars de Catalunya

Les cavalcades de Reis són un dels atractius del Nadal. Els nens les esperen amb il·lusió i les famílies hi assisteixen abans de la nit més màgica de l’any. N’hi ha arreu de Catalunya, però les més espectaculars i tradicionals, a banda de la de Barcelona -una de les més populars-, estan recollides en aquesta llista.

La Festa dels Reis d’Igualada

És una de les cavalcades més antigues del país i també una de les més populars. És diferent a la de Barcelona sobretot perquè durant la marxa pels carrers, els patges reparteixen regals als més petits, que se’ls miren des dels balcons de les cases. Els patges puguen amb escales de colors fins a les finestres i balcons i entreguen als nens els regals. És tan espectacular i diferent de la resta que fins i tot va ser declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

La cavalcada de Taradell

És una cavalcada particular per un element que la diferencia de la resta. Les antigues fàbriques tèxtils del vapor i el tint fan sonar les seves sirenes i això indica als nens que la cavalcada està a punt de començar. Els més petits esperen els Reis també d’una manera peculiar: amb atxes de barballó. Es tracta d’unes torxes gegants que atrauen els Reis cap al poble i els guien fins a les cases, fins on durant la nit porten els regals per als nens que s’han portat bé.

La cavalcada de Reis de Sant Vicenç dels Horts

És la segona més antiga de Catalunya després de la d’Igualada. De fet, té més de 120 anys. És també de les cavalcades més impressionants pel que fa al desplegament de recursos perquè els nens visquin una nit màgica. La cavalcada comença a circular pels carrers de Sant Vicenç dels Horts un cop els Reis i els patges han recollit totes les cartes dels nens, que van pujant a l’escenari Reial que es situa a la plaça de l’Ajuntament.

Una carrossa de la cavalcada dels Reis Mags de Barcelona l’any passat / Jordi Play

Els Reis arriben en vaixell a Tarragona

Les ciutats costeres aprofiten els ports perquè Ses Majestats arribin fins a la ciutat a través del mar. Els nens els reben a la vora del mar, al barri de Serralló, on arriben en vaixell. La resta de vaixells i barques del port també els reben d’una manera especial, fent sonar les seves sirenes. També s’activen 21 salves pirotècniques. Un cop a terra ferma, els Reis comencen el seu recorregut per Tarragona, on els esperen milers de nens il·lusionats.

La cavalcada al santuari de Núria i Queralbs

Un altre lloc on la cavalcada és espectacular és al santuari de Núria. Els Reis hi arriben esquiant i s’obsequia les famílies que hi van amb un espectacle únic de llum, foc i música. Els nens que han arribat en cremallera des de Queralbs els hi entreguen les cartes. Després baixen amb els Reis fins al poble -en un vagó que és una peça històrica que només s’utilitza en ocasions molt especials i comptades- i un cop allà Ses Majestats pugen a les carrosses per recórrer el municipi.