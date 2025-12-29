Catalunya lidera el creixement demogràfic a la Unió Europea

Catalunya ha guanyat 1,7 milions d’habitants en els últims vint-i-cinc anys, passat de 6,2 milions a principis de segle a més de vuit milions. Gràcies a la població nouvinguda, i malgrat la davallada sostinguda de la natalitat, Catalunya ha guanyat gairebé un 30% d’habitants en 25 anys, i les projeccions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) apunten que la població seguirà creixent. En concret, augmentarà en 541.000 persones els pròxims 10 anys fins a arribar als 8,55 milions d’habitants, un 6,8% més que avui. Si mirem les dades en un context europeu, només quatre dels vint-i-set països que formen la Unió Europea han experimentat un creixement superior. Ara bé, cal tenir en compte que dels 20 milions d’habitants que ha guanyat la UE en els últims anys, un de cada deu viu a Catalunya.
Durant el primer quart de segle Catalunya ha guanyat prop d’un 30% d’habitants. Aquesta xifra està per sobre de la mitjana espanyola, que se situa deu punts per sota, al 20,3%. També està per sobre de tots els grans països de la UE, com ara França (12,5%), Itàlia (3,6%) o Alemanya (1,6%). En canvi, els únics països de la Unió Europea que mostren un ritme de creixement poblacional més elevat que el català són Luxemburg (55,3%), Malta (47,2%), Xipre (43,3%) i Irlanda (41,4%).
El repartiment de la població a Catalunya
La major part de la població nouvinguda resideix a l’àrea metropolitana de Barcelona i en altres poblacions costaneres del país. Concretament, només hi ha tres comarques que hagin perdut habitants respecte a l’any 2000, la Terra Alta (-6,1%), el Ripollès (-1,1%) i les Garrigues (-1%). Barcelona, i la seva comarca en general, és la ciutat que lidera el creixement demogràfic del país, ja que ja compta amb més de 2,3 milions d’habitants. El Vallès Occidental n’ha guanyat també 242.000, i això suposa un creixement percentual superior (d’un 34%) que la situa com la segona comarca més poblada amb més de 960.000 veïns. El segueix el Baix Llobregat, que també ha guanyat un 25% d’habitants, enfilant-se fins als 848.000. El Maresme i el Vallès Oriental també han guanyat més d’un 30% de població amb els últims anys, fregant el mig milió d’habitants. El creixement de la població i la seva ubicació en municipis cada vegada més grans ha engreixat el llistat de localitats catalanes de més de 10.000 habitants. Fa 25 anys n’hi havia menys d’un centenar a tot Catalunya, i ara n’hi ha 38 més i la llista arriba als 132.