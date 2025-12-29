Catalunya lidera el crecimiento demográfico en la Unión Europea

Cataluña ha ganado 1,7 millones de habitantes en los últimos veinticinco años, pasando de 6,2 millones a principios de siglo a más de ocho millones. Gracias a la población recién llegada, y a pesar de la caída sostenida de la natalidad, Cataluña ha ganado casi un 30% de habitantes en 25 años, y las proyecciones del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) apuntan que la población seguirá creciendo. En concreto, aumentará en 541.000 personas los próximos 10 años hasta alcanzar los 8,55 millones de habitantes, un 6,8% más que hoy. Si miramos los datos en un contexto europeo, solo cuatro de los veintisiete países que forman la Unión Europea han experimentado un crecimiento superior. Ahora bien, cabe tener en cuenta que de los 20 millones de habitantes que ha ganado la UE en los últimos años, uno de cada diez vive en Cataluña.

Durante el primer cuarto de siglo Cataluña ha ganado cerca de un 30% de habitantes. Esta cifra está por encima de la media española, que se sitúa diez puntos por debajo, en el 20,3%. También está por encima de todos los grandes países de la UE, como Francia (12,5%), Italia (3,6%) o Alemania (1,6%). En cambio, los únicos países de la Unión Europea que muestran un ritmo de crecimiento poblacional más elevado que el catalán son Luxemburgo (55,3%), Malta (47,2%), Chipre (43,3%) e Irlanda (41,4%).

El reparto de la población en Cataluña

La mayor parte de la población recién llegada reside en el área metropolitana de Barcelona y en otras poblaciones costeras del país. Concretamente, solo hay tres comarcas que han perdido habitantes respecto al año 2000, la Terra Alta (-6,1%), el Ripollès (-1,1%) y las Garrigues (-1%). Barcelona, y su comarca en general, es la ciudad que lidera el crecimiento demográfico del país, ya que ya cuenta con más de 2,3 millones de habitantes. El Vallès Occidental ha ganado también 242.000, y esto supone un crecimiento porcentual superior (de un 34%) que la sitúa como la segunda comarca más poblada con más de 960.000 vecinos. Le sigue el Baix Llobregat, que también ha ganado un 25% de habitantes, alcanzando los 848.000. El Maresme y el Vallès Oriental también han ganado más de un 30% de población en los últimos años, rozando el medio millón de habitantes. El crecimiento de la población y su ubicación en municipios cada vez más grandes ha engrosado la lista de localidades catalanas de más de 10.000 habitantes. Hace 25 años había menos de un centenar en toda Cataluña, y ahora hay 38 más y la lista llega a los 132.