Un dels vaguistes abandona la vaga de fam pel català “per prescripció mèdica”

Un dels activistes que va començar la vaga de fam per defensar el català a les escoles ha hagut d’abandonar el seu objectiu per “prescripció mèdica”. Carles Furriols, ha anunciat aquest divendres que ja no seguirà amb la protesta perquè podria perjudicar molt la seva salut. Amb pena, s’ha despedit i ha agraït el “ressò” que ha produït la seva iniciativa, que va començar fa dos dies amb l’activista mallorquí Jaume Sastre. En teoria la vaga s’havia d’allargar fins el dia 28 d’abril, quan el Parlament votarà la Llei de Política Lingüística.

Furriols i Sastre van decidir protestar deixant de menjar per reivindicar la necessitat de cuidar i protegir el català com a llengua vehicular a les escoles. Van iniciar la vaga de fam al local que el Consell de la República té a Vic el passat dimecres, i només dos dies després, Furriols ha hagut de retirar-se. Tal com ha explicat l’activista a les xarxes socials, ha hagut de abandonar el seu objectiu per ordres del metge. Tot i això, ha recordat que Sastre seguirà amb l’objectiu i ha donat les gràcies per tot el recolzament que han rebut.

Us faig saber que avui divendres a les 12 deixaré de fer la vaga de fam. Satisfet del ressò, dels efectes que ja es comencen a notar a nivell social i d'haver fet un bon acompanyament amb en @vagadefam Jaume i . Per prescripció mèdica. #vagadefampelcatala — Carles Furriols i Solà. (@tatifurri) April 22, 2022

La reivindicació de la llengua

Després de l’anunci de Furriols, Sastre es queda sol defensant la protesta, que s’allargarà fins el 28 d’abril, fent-la coincidir amb el dia que s’ha de votar la nova llei de Política Lingüística. Quan van començar els dos activistes van denunciar que el que el movia a la protesta eren els atacs de la justícia espanyola contra el català i contra el moviment independentista i van decidir fer una crida a la mobilització i a “plantar cara” a aquests atacs. Ara, de moment, Sastre serà l’únic que continuarà participant en la protesta. Tot i això, els activistes també van anunciar que en els pròxims dies esperaven que més gent s’unís a la vaga.