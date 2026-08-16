Leo Messi prepara un nou projecte empresarial a Catalunya, i aquesta vegada no tindrà res a veure amb el futbol. L’argentí, soci d’El Club de la Milanesa, prepara l’obertura del primer restaurant europeu de la cadena a Castelldefels, a tocar de Barcelona. L’elecció del municipi no és casual. Messi hi manté una vinculació especial des de la seva etapa al Barça i encara hi conserva una residència. Ara, Castelldefels es convertirà també en el punt de partida de l’expansió europea d’una marca especialitzada en un dels plats més populars de la gastronomia argentina: la milanesa. El projecte arquitectònic del nou establiment ja està en marxa i la companyia preveu poder obrir-lo en un termini d’entre tres i sis mesos, tot i que encara no hi ha una data definitiva. El restaurant mantindrà la milanesa com l’estrella de la carta, però també incorporarà plats adaptats al mercat espanyol. La cadena ha construït el seu negoci al voltant de diferents versions del tradicional plat argentí, amb carn arrebossada i múltiples cobertures i combinacions.
Un negoci que va començar amb 90 metres quadrats
El Club de la Milanesa va néixer a Buenos Aires entre el 2006 i el 2007 de la mà de Celina “Kitty” Rosso, Federico Sala i Santiago Magliano. El primer local tenia només 90 metres quadrats i Sala hi va invertir part de la indemnització que havia rebut després de deixar una multinacional on havia treballat durant 14 anys. Gairebé dues dècades després, el projecte ha crescut fins a prop de 70 establiments a l’Argentina, l’Uruguai i els Estats Units. La companyia assegura que ja ha venut més de 40 milions de milaneses. Messi s’hi va incorporar el 2025 com a soci igualitari, coincidint amb la fase de més expansió de la marca. La relació amb el producte també és especialment directa: la milanesa és un dels plats preferits del futbolista i forma part de la gastronomia amb què ha crescut.
El següent pas, Barcelona
L’objectiu de la companyia no és quedar-se a Catalunya. Després del restaurant de Castelldefels, el pla contempla obrir dos establiments més a Barcelona i arribar a almenys cinc locals a Catalunya durant els primers anys. Posteriorment, la cadena vol continuar creixent per Espanya i estudiar l’entrada en altres mercats europeus com Itàlia, Alemanya i Portugal. Així, el nou restaurant de Castelldefels serà la primera prova a Europa d’una cadena argentina que vol convertir la milanesa en una nova ambaixadora gastronòmica del país. I ho farà des d’un municipi especialment familiar per a Messi.