Leo Messi prepara un nuevo proyecto empresarial en Cataluña, y esta vez no tendrá nada que ver con el fútbol. El argentino, socio de El Club de la Milanesa, prepara la apertura del primer restaurante europeo de la cadena en Castelldefels, cerca de Barcelona. La elección del municipio no es casual. Messi mantiene un vínculo especial desde su etapa en el Barça y todavía conserva una residencia allí. Ahora, Castelldefels se convertirá también en el punto de partida de la expansión europea de una marca especializada en uno de los platos más populares de la gastronomía argentina: la milanesa. El proyecto arquitectónico del nuevo establecimiento ya está en marcha y la compañía prevé poder abrirlo en un plazo de entre tres y seis meses, aunque todavía no hay una fecha definitiva. El restaurante mantendrá la milanesa como la estrella del menú, pero también incorporará platos adaptados al mercado español. La cadena ha construido su negocio alrededor de diferentes versiones del tradicional plato argentino, con carne rebozada y múltiples coberturas y combinaciones.

Un negocio que comenzó con 90 metros cuadrados

El Club de la Milanesa nació en Buenos Aires entre 2006 y 2007 de la mano de Celina “Kitty” Rosso, Federico Sala y Santiago Magliano. El primer local tenía solo 90 metros cuadrados y Sala invirtió parte de la indemnización que había recibido tras dejar una multinacional donde había trabajado durante 14 años. Casi dos décadas después, el proyecto ha crecido hasta cerca de 70 establecimientos en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. La compañía asegura que ya ha vendido más de 40 millones de milanesas. Messi se incorporó en 2025 como socio igualitario, coincidiendo con la fase de mayor expansión de la marca. La relación con el producto también es especialmente directa: la milanesa es uno de los platos preferidos del futbolista y forma parte de la gastronomía con la que ha crecido.

La milanesa es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina / Pexels

El siguiente paso, Barcelona

El objetivo de la compañía no es quedarse en Cataluña. Después del restaurante de Castelldefels, el plan contempla abrir dos establecimientos más en Barcelona y llegar a al menos cinco locales en Cataluña durante los primeros años. Posteriormente, la cadena quiere continuar creciendo por España y estudiar la entrada en otros mercados europeos como Italia, Alemania y Portugal. Así, el nuevo restaurante de Castelldefels será la primera prueba en Europa de una cadena argentina que quiere convertir la milanesa en una nueva embajadora gastronómica del país. Y lo hará desde un municipio especialmente familiar para Messi.