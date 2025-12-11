Més de 6.700 persones sense llar dormen als carrers de Catalunya. La xifra l’ha donat a conèixer aquest dijous la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas. Concretament, la defensora dels ciutadans davant les administracions públiques catalanes i les empreses de serveis essencials, ha quantificat en 6.724 el nombre de sensesostre a tot el país.
Les dades en l’àmbit català s’han sabut un dia després que Arrels Fundació, una entitat barcelonina que treballa des de fa anys amb persones sense llar, expliqués que en el recompte que van fer el 3 de desembre van detectar en els carrers de la capital catalana 1.982 ciutadans dormint al ras. Es tracta d’un increment del 43,2% respecte al darrer comptatge que Arrels va fer a finals del 2023. També és el nombre de sense llar més alt localitzat fins ara a Barcelona. En una dècada, la presència de persones sense llar a la ciutat s’ha multiplicat per 3,5. De 896 sense sostre el 2015 (segons el recompte d’Arrels d’aquell any) s’ha passat a prop de 2.000 actualment.
Qüestionari en 84 municipis
El balanç de la síndica surt d’un qüestionari que la institució catalana va fer en 84 municipis, tots els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els de més de 20.000 habitants de la resta del país. Giménez-Salinas ha reclamat un acord de país per abordar el sensellarisme després de reunir membres del Govern, alcaldes i entitats socials en una taula institucional. A la trobada hi ha participat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La crisi oberta a Barcelona per l’elevat nombre de persones sense llar obligarà Collboni, a comparèixer en un plenari extraordinari que han forçat Junts per Barcelona i Barcelona en Comú. En aquest plenari, ambdós partits volen constatar el “fracàs” del govern de Collboni en aquest àmbit i exigiran un pla d’acció dotat amb 60 milions i l’obertura d’un centre de baixa exigència (una mena d’alberg) a cada districte.
L’Ajuntament de Barcelona reconeix l’augment de sense llar
L’Ajuntament de Barcelona ha reconegut que el nombre de persones sense llar a la capital catalana ha augmentat, però diu que l’increment el darrer any ha estat del 33%. Fonts municipals han explicat que el novembre es van comptar fins a 1.784 ciutadans dormint al ras. A l’octubre, eren 1.581. En només un mes, l’augment ha estat del 12,84%.