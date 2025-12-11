Más de 6.700 personas sin hogar duermen en las calles de Cataluña. La cifra la ha dado a conocer este jueves la defensora del pueblo, Esther Giménez-Salinas. Concretamente, la defensora de los ciudadanos ante las administraciones públicas catalanas y las empresas de servicios esenciales, ha cuantificado en 6.724 el número de personas sin hogar en todo el país.

Los datos en el ámbito catalán se han conocido un día después de que Arrels Fundació, una entidad barcelonesa que trabaja desde hace años con personas sin hogar, explicara que en el recuento que hicieron el 3 de diciembre detectaron en las calles de la capital catalana a 1.982 ciudadanos durmiendo al raso. Se trata de un incremento del 43,2% respecto al último recuento que Arrels hizo a finales de 2023. También es el número de personas sin hogar más alto localizado hasta ahora en Barcelona. En una década, la presencia de personas sin hogar en la ciudad se ha multiplicado por 3,5. De 896 sin hogar en 2015 (según el recuento de Arrels de ese año) se ha pasado a cerca de 2.000 actualmente.

La defensora del pueblo de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni / ACN-Laura Fíguls

Cuestionario en 84 municipios

El balance de la defensora surge de un cuestionario que la institución catalana realizó en 84 municipios, todos los del Área Metropolitana de Barcelona y los de más de 20.000 habitantes del resto del país. Giménez-Salinas ha reclamado un acuerdo de país para abordar el sinhogarismo después de reunir a miembros del Gobierno, alcaldes y entidades sociales en una mesa institucional. En el encuentro ha participado la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La crisis abierta en Barcelona por el elevado número de personas sin hogar obligará a Collboni, a comparecer en un pleno extraordinario que han forzado Junts per Barcelona y Barcelona en Comú. En este pleno, ambos partidos quieren constatar el «fracaso» del gobierno de Collboni en este ámbito y exigirán un plan de acción dotado con 60 millones y la apertura de un centro de baja exigencia (una especie de albergue) en cada distrito.

Una persona sin hogar duerme en la vía pública de Barcelona / ACN-Joan Mateu Parra

El Ayuntamiento de Barcelona reconoce el aumento de sin hogar

El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que el número de personas sin hogar en la capital catalana ha aumentado, pero dice que el incremento el último año ha sido del 33%. Fuentes municipales han explicado que en noviembre se contaron hasta 1.784 ciudadanos durmiendo al raso. En octubre, eran 1.581. En solo un mes, el aumento ha sido del 12,84%.