El 2023 serà un any ple de ponts i caps de setmana llargs: guia de festius

El 2023 serà un any amb molts més ponts que l’any que deixem. Els treballadors podran gaudir de més caps de setmana llargs i ponts, el que suposarà un extra d’energia per afrontar un any que s’espera que sigui complicat pel context econòmic, climàtic i geopolític. A diferència del 2022, el 2023 tindrà fins a cinc ponts i caps de setmana llargs. L’últim trimestre de l’any serà el que tindrà més festius, com és habitual. Qui pugui fer festa el 7 de desembre podrà aprofitar un Pont de la Puríssima més llarg de l’habitual, cinc dies del 6 al 10 de desembre. A més, el Nadal cau en dilluns i Sant Esteve en dimarts, el que afegeix festius al calendari. El segon trimestre també tindrà força festius gràcies a la Setmana Santa, on s’encadenaran quatre dies de festa.

Llista de festius, ordenats i amb els dies de la setmana on cauen

Aquests són els dies de festa del pròxim any 2023, un any amb molts més ponts després d’un 2022 complicat pel que fa als festius:

6 de gener (divendres) Reis.

7 d’abril (divendres) Divendres Sant.

10 d’abril (dilluns) Pasqua Florida.

1 de maig (dilluns) Festa del Treball.

24 de juny (dissabte) Sant Joan.

15 d’agost (dimarts) L’Assumpció.

11 de setembre (dilluns) Diada Nacional de Catalunya.

12 d’octubre (dijous) Festa Nacional d’Espanya.

1 de novembre (dimecres) Tots Sants.

6 de desembre (dimecres) Dia de la Constitució.

8 de desembre (divendres) La Immaculada.

25 de desembre (dilluns) Nadal.

26 de desembre (dimarts) Sant Esteve.

A banda, cal recordar que al territori d’Aran la festa del dia 26 de desembre , Sant Esteve, es substitueix per la del dia 17 de juny, la Festa d’Aran.

Els Ponts que podrem gaudir el 2023: