El Gran Teatre del Liceu ha estat testimoni aquesta nit d’un esdeveniment històric. Damm ha celebrat el seu 150è aniversari en una gala commemorativa que ha transcendit l’àmbit institucional per a convertir-se en una oda a la trajectòria de la companyia des de la seva fundació a Barcelona el 1876. Més de 1.500 persones s’han donat cita a l’històric teatre per a homenatjar una empresa que, al llarg d’un segle i mig, ha sabut convertir-se en un símbol indissoluble de la identitat mediterrània.
L’acte ha comptat amb la presència de les principals autoritats de Catalunya, encapçalades pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. També han assistit la consellera d’Economia i Finances, Alicia Romero; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la subdelegada del Govern a Catalunya, Mari Carmen García-Calvillo; la segona tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, i la secretària general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Cristina Massot, acompanyats per una àmplia representació del teixit empresarial, social, cultural i esportiu.
Durant la seva intervenció, el president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha volgut posar el focus en l’ànima de la companyia: el seu equip humà. Una nodrida representació de col·laboradors i col·laboradores de Damm ha format part de l’esdeveniment i han estat protagonistes d’un aniversari que, en paraules de Carceller Arce, “és, sobretot, un reconeixement a totes les persones que han fet possible aquest recorregut i que, generació rere generació, han contribuït a construir el que avui som”. Així mateix, ha destacat la capacitat de l’empresa per a evolucionar sense perdre les seves arrels: “A Damm hem sabut evolucionar sense perdre la nostra essència, mantenint una manera de fer basada en la qualitat, la innovació i la proximitat amb la societat”.
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha destacat: “Damm és una companyia amb una trajectòria que posa de manifest el seu profund arrelament al país. Al llarg d’aquests anys, ha generat prosperitat i, sobretot, l’ha compartida, fet que la converteix en un autèntic actiu de país”.
Un viatge per la història a través dels sentits
Conduïda pels actors Sílvia Abril i David Verdaguer, i sota la producció de El Terrat (The Mediapro Studio), la gala ha estat una simfonia d’emocions que ha recorregut els cuatre pilars fonamentals de Damm: la qualitat del producte, la seva capacitat industrial, la seva presència internacional i els seus clients.
La música ha estat el fil conductor d’una vetllada màgica, dirigida pel compositor Lucas Vidal – guanyador de dos Goyas i un Emmy- al capdavant de l’Original SoundTrack Orchestra (OSTO). L’escenari del Liceu ha vibrat amb un medley amb les cançons més emblemàtiques de les campanyes “Mediterràniament”, interpretades per Santi Balmes, Maia Vidal, Ramon Mirabet, Maria Rodés, Magalí Sare, Lexter i Txell Sust, que van tornar a posar veu a les bandes sonores de les campanyes d’Estrella Damm.
La nit ha estat un constant diàleg entre passat, present i futur. Mentre la presentadora Marta Flich posava el focus en l’espectacular transformació empresarial del grup —que en els últims 25 anys ha passat d’una facturació de 200 milions a superar els 2.000 milions d’euros, consolidant-se com un referent internacional—, personalitats com Ferran Adrià, Martina Puigvert, Andrés Iniesta, Juan Antonio San Epifanio (EPI), Clara Segura o Luis Tosar han personificat el compromís de Damm amb la gastronomia, l’esport i la cultura.
El sabor de la identitat: de l’òpera al mercat
Després de l’allau d’emocions al Liceu, la celebració s’ha traslladat al cor gastronòmic de la ciutat: el Mercat de la Boqueria, on els assistents han gaudit d’un sopar únic concebut com un homenatge al producte, a la gastronomia i als bars i restaurants que formen part de la identitat de la ciutat. La proposta gastronòmica de paradistes i restauradors del mercat ha ofert un recorregut per sabors del territori, posant en valor la riquesa culinària local i el vincle de Damm amb el producte i amb els qui el fan possible. Des de clàssics com el fricandó, el bacallà a la llauna o les mandonguilles amb sèpia, fins a propostes com el steak tartar, arrossos de marisc o una cuidada selecció d’ostres, formatges i embotits, l’experiència s’ha completat amb especialitats com la picanha a la brasa o elaboracions de tonyina vermella, així com amb unes postres finals signades per Christian Escribà, elaborades en el seu obrador de la Rambla. I tot això acompanyat amb l’extensa gamma de cerveses de Damm que han estat presents en els moments més especials dels barcelonins durant l’últim segle i mig.
Una destacada representació de xefs clients de Damm entre els quals es trobaven Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Cassañas (Disfrutar), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Carme Ruscalleda, Albert Adrià (Enigma), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Rafa Zafra (Estimar) o Carles Gaig (Petit Comité), entre altres, no han volgut perdre’s l’oportunitat de brindar amb Damm per aquest segle i mig d’història.