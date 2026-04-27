El Gran Teatre del Liceu ha sido testigo esta noche de un evento histórico. Damm ha celebrado su 150 aniversario en una gala conmemorativa que ha trascendido el ámbito institucional para convertirse en una oda a la trayectoria de la compañía desde su fundación en Barcelona en 1876. Más de 1.500 personas se han reunido en el histórico teatro para homenajear a una empresa que, a lo largo de un siglo y medio, ha sabido convertirse en un símbolo indisoluble de la identidad mediterránea.

El acto ha contado con la presencia de las principales autoridades de Cataluña, encabezadas por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull. También asistieron la consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero; el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; la subdelegada del Gobierno en Cataluña, Mari Carmen García-Calvillo; la segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, y la secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Cristina Massot, acompañados por una amplia representación del tejido empresarial, social, cultural y deportivo.

Segunda fila, de izquierda a derecha: Cristina Massot, secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya; Mari Carmen García-Calvillo, subdelegada del Gobierno en Cataluña; Jorge Villavecchia, director general de Damm; Alicia Romero, consejera de Economía y Finanzas; Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo; Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona; Salvador Alemany, presidente de la Fundación del Gran Teatre del Liceu. Primera fila, de izquierda a derecha: José Carceller, miembro del Consejo de Administración de Damm; Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya; Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm; Ramón Agenjo, secretario y miembro del Consejo de Administración de Damm; María Carceller, miembro del Consejo de Administración de Damm; y Rudolf Louis Schweizer, miembro del Consejo de Administración de Damm. | Damm

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, quiso poner el foco en el alma de la compañía: su equipo humano. Una nutrida representación de colaboradores y colaboradoras de Damm formó parte del evento y fueron protagonistas de un aniversario que, en palabras de Carceller Arce, “es, sobre todo, un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible este recorrido y que, generación tras generación, han contribuido a construir lo que hoy somos”. Asimismo, destacó la capacidad de la empresa para evolucionar sin perder sus raíces: “En Damm hemos sabido evolucionar sin perder nuestra esencia, manteniendo una forma de hacer basada en la calidad, la innovación y la proximidad con la sociedad”.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, destacó: “Damm es una compañía con una trayectoria que pone de manifiesto su profundo arraigo al país. A lo largo de estos años, ha generado prosperidad y, sobre todo, la ha compartido, lo que la convierte en un auténtico activo del país”.

Los actores Sílvia Abril y David Verdaguer, los conductores de la gala | Lander Larrañaga & Manu de León (Damm)

Un viaje por la historia a través de los sentidos

Conducida por los actores Sílvia Abril y David Verdaguer, y bajo la producción de El Terrat (The Mediapro Studio), la gala fue una sinfonía de emociones que recorrió los cuatro pilares fundamentales de Damm: la calidad del producto, su capacidad industrial, su presencia internacional y sus clientes.

La música fue el hilo conductor de una velada mágica, dirigida por el compositor Lucas Vidal – ganador de dos Goyas y un Emmy- al frente de la Original SoundTrack Orchestra (OSTO). El escenario del Liceu vibró con un medley con las canciones más emblemáticas de las campañas “Mediterràniament”, interpretadas por Santi Balmes, Maia Vidal, Ramon Mirabet, Maria Rodés, Magalí Sare, Lexter y Txell Sust, que volvieron a poner voz a las bandas sonoras de las campañas de Estrella Damm.

La noche fue un constante diálogo entre pasado, presente y futuro. Mientras la presentadora Marta Flich ponía el foco en la espectacular transformación empresarial del grupo —que en los últimos 25 años ha pasado de una facturación de 200 millones a superar los 2.000 millones de euros, consolidándose como un referente internacional—, personalidades como Ferran Adrià, Martina Puigvert, Andrés Iniesta, Juan Antonio San Epifanio (EPI), Clara Segura o Luis Tosar han personificado el compromiso de Damm con la gastronomía, el deporte y la cultura.

Una de las actuaciones musicales de la gala | Lander Larrañaga & Manu de León (Damm)

El sabor de la identidad: de la ópera al mercado

Después del aluvión de emociones en el Liceu, la celebración se trasladó al corazón gastronómico de la ciudad: el Mercado de la Boqueria, donde los asistentes disfrutaron de una cena única concebida como un homenaje al producto, a la gastronomía y a los bares y restaurantes que forman parte de la identidad de la ciudad. La propuesta gastronómica de comerciantes y restauradores del mercado ofreció un recorrido por sabores del territorio, poniendo en valor la riqueza culinaria local y el vínculo de Damm con el producto y con quienes lo hacen posible. Desde clásicos como el fricandó, el bacalao a la llauna o las albóndigas con sepia, hasta propuestas como el steak tartar, arroces de marisco o una cuidada selección de ostras, quesos y embutidos, la experiencia se completó con especialidades como la picanha a la brasa o elaboraciones de atún rojo, así como con unos postres finales firmados por Christian Escribà, elaborados en su obrador de la Rambla. Y todo ello acompañado con la extensa gama de cervezas de Damm que han estado presentes en los momentos más especiales de los barceloneses durante el último siglo y medio.

La gala de los 150 años de Damm | Lander Larrañaga & Manu de León (Damm)

Una destacada representación de chefs clientes de Damm entre los que se encontraban Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Cassañas (Disfrutar), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Carme Ruscalleda, Albert Adrià (Enigma), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Rafa Zafra (Estimar) o Carles Gaig (Petit Comité), entre otros, no quisieron perderse la oportunidad de brindar con Damm por este siglo y medio de historia.