Xoc entre Europa i Espanya per la investigació del germà d’Ayuso

La fiscalia europea ha acusat la fiscal general de l’estat espanyol, l’exministra de Justícia socialista Dolores Delgado, de “desafiar la supremacia del dret de la Unió Europea” per haver dividit la investigació contra la Comunitat de Madrid pel contracte adjudicat a una empresa que tenia de mitjancer el germà d’Isabel Díaz Ayuso. “Aquesta decisió no està en línia amb les lleis de la UE i continuarem la investigació”, ha lamentat la fiscal europea, Laura Kövesi, que ha mostrat la seva “preocupació” per la decisió de Delgado.

Kövesi va decidir obrir una investigació perquè el contracte sospitós es va pagar amb fons europeus Feder i considera que hi podria haver un delicte de frau a la hisenda europea, malversació i suborn. Quan la fiscalia europea va reclamar la investigació, Delgado en va cedir només un part i va mantenir a Espanya la que investiga delictes de corrupció, una decisió que ha causat gran malestar a la Unió Europea.

La fiscalia europea ha criticat la fiscal general espanyola per decidir sobre el “conflicte de competència” quan és part interessada. “La Fiscal General de l’Estat és la superiora jeràrquica de l’organisme nacional i, per tant, parcial en el procediment en curs”, diu Kövesi, que a més critica Delgado per prendre una decisió “sense escoltar a les parts en conflicte per la competència” i que a sobre no poden recórrer perquè la llei espanyola no ho permet. “Això impedeix al Tribunal de Justícia de la UE exercir el seu mandat exclusiu per garantir la correcta interpretació de la llei de la UE i, per tant, constitueix un desafiament a la supremacia de la llei de la UE”, insisteix.

Delictes diferents

El 25 de febrer, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) va informar la fiscalia europea de les sospites de mala praxis que hi havia en el contracte de la Comunitat de Madrid per comprar 250.000 mascaretes FFP2 i FFP3 per 1,5 milions d’euros i gràcies al qual el germà d’Ayuso hauria cobrat una comissió per les gestions fetes a la Xina. Uns dies després, la fiscalia europea va reclamar a l’espanyola la documentació del cas perquè la compra hauria estat “finançada segons sembla amb fons Feder”.

Ambdues fiscalies discrepen sobre qui té la competència per investigar el cas i va caldre la intervenció de la fiscal general de l’estat, Dolores Delgado, que va optar per dividir la causa perquè considera que els objectius de la fiscalia europea són diferents dels de l’espanyola. Delgado defensa que la investigació europea busca protegir els interessos financers de la UE, mentre que l’espanyola se centra en els delictes de corrupció.