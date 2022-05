Villarejo declara dimecres per un cas clau de l’Operació Catalunya: Método 3

Finalment, després de gairebé un any de l’obertura d’una causa separada, aquest dimecres es bellugarà el cas de Método 3 i la seva relació amb l’Operació Catalunya. Segons ha pogut saber El Món, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha citat per aquest dimecres a l’exdirector de l’agència, Francisco Marco, en qualitat de denunciant, i el comissari jubilat dedicat a operacions clandestines, José Manuel Villarejo.

És la investigació de la peça separada 27 de l’Operació Tàndem, que estudia l’entramat d’empreses de l’excomissari i els serveis que prestava a diferents entitats i personatges. En aquesta peça separada també està denunciada l’exlíder del Partit Popular a Catalunya, Alícia Sánchez Camacho. Les perquisicions apunten una possible falsificació documental i una detenció il·legal, entre d’altres fets delictius. L’espoleta de tot plegat seria la gravació del restaurant La Camarga que detectius de Método 3 haurien enregistrat un dinar entre l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola i Sánchez Camacho.

Periodistes durant l’escorcoll de la seu de Método 3 a Barcelona/ACN

Un informe d’afers interns, la base

La investigació d’aquesta peça separada es porta a terme de plena conformitat amb la fiscalia. Es va obrir el juliol de 2020 i va començar a prendre forma processal reobrir el juny de 2021. La peça busca l’entrellat entre la policia patriòtica, Villarejo i Método 3, així com comissaris com Marcelinio Martín Blas. El ministeri fiscal considera que hi ha pressumptament delictius arran d’un ampli atestat de la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia, el 1.198/2021 del sis de maig de l’any passat.

Segons desgrana la policia, “en concert amb membres de la cúpula policial i en col·laboració amb Antonio Giménez Raso (‘El Bigotes’, un policia en segona activitat que compartia activitats amb. el comissari jubilat)”, Villarejo haurien “fabricat indicis falsos per procedir a la detenció el febrer de 2013 a Francisco Marco, director de Método 3 i obtenir l’autorització judicial per escorcollar les seus de l’agència a Madrid, Barcelona i els domicilis dels seus propietaris”. Les sospites del jutge i del fiscal és que “l’objectiu era fer-se amb documentació de les bases de dades de la seva empresa”, és a dir, expedients de seguiments o investigacions delegades per part del ministeri de l’Interior o del CNI. Una suposició que sempre ha sostingut Marco i que ara, els diaris i les gravacions li donarien la raó.

A les primeres perquisicions, els investigadors recalquen que entre la “documentació intervinguda en l’escorcoll del domicili del comissari Villarejo -també investigat en aquest cas- i en el domicili de Rafael Redondo Rodríguez, un dels seus socis, s’ha trobat diversa documentació de Método 3, fet que corroboraria la versió del denunciant, Francisco Marco“. El jutge també va cridar a Elisenda Villena, Alex Borreguero i Julián Peribáñez -tots extreballadors de l’agència- per tal de prendre’ls declaració com a testimonis i per oferir-los la possibilitat de personar-se com a perjudicats, a la vista, que arran d’aquesta suposada “fabricació de proves”, van ser detinguts.

El cas podria esdevenir en una falsificació documental i una detenció il·legal, entre d’altres. La contaminació d’aquesta causa, que tindria tots els requisits d’una investigació prospectiva, és transcendental per les diferents derivades que ha tingut la coneguda com Operació Catalunya. És a dir, la policia patriòtica dedicada a buscar i fabricar proves contra els líders sobiranistes tot just quan començava el Procés. Camacho, que està com a denunciada, podria trigar a ser citada a declarar perquè com a senadora, té aforament i la causa s’hauria d’instruir davant el Tribunal Suprem.