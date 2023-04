Turull acusa ERC de voler “adormir i desmobilitzar” l’independentisme￼

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat de nou contra l’acord de claredat proposat pel president Pere Aragonès assegurant que “serà de brevetat i solitud”. A més, el líder de Junts ha assegurat -sense especificar, però en clara referència a ERC- que hi ha formacions que intenten “adormir i desmobilitzar” l’independentisme. Així ho ha assegurat Turull aquest diumenge des de Vilafranca del Penedès en un acte del partit.

Segons el dirigent de Junts, l’acord de claredat d’Aragonès serà “de brevetat perquè ja va néixer mort i de solitud perquè no va de culminar el que vam votar l’1-O”. En aquesta línia, Turull ha defensat que “hi ha formacions polítiques que volen segrestar la força de la gent”, i ha fet una crida a votar en clau d’estratègia independentista a les eleccions municipals del 28-M. “Si entrem en el terreny de la resignació, el país perd pistonada: les eleccions van d’això, no només de propostes”, ha constatat.

“Ja ens han dit que no tenim dret a votar”

En aquesta línia Turull li ha recordat al president del Govern que l’estat espanyol ja ha assegurat per activa i per passiva que els catalans no tenim dret a votar. Alhora, ha assegurat que l’acord de claredat que defensa el Govern de Pere Aragonès és inviable i ha proposat una alternativa a la proposta de l’executiu català: “Una cosa és que no els hi agradi o que no hi estiguin disposats, però alternativa n’hi ha i passa per fer valdre els grans actius d’aquest país”.

Turull ha intervingut aquest diumenge en un acte de Junts a Vilafranca del Penedès en què s’han presentat els caps de llista de la formació a la vegueria del Penedès per a les eleccions del 28-M. Durant el seu discurs, Turull també ha carregat contra la gestió del Govern en la sequera. Segons el dirigent independentista, l’executiu no té “actitud d’escoltar, anticipar-se i decidir”: “Molts debats, però la feina sempre queda per fer”.

En aquesta línia, Turull ha assegurat que Junts i els seus alcaldes “no permetran que s’acabi institucionalitzant la sequera“, i ha defensat que la formació, abans de sortir del Govern el passat mes d’octubre, va deixar “tot de projectes i el finançament” per fer front a aquesta sequera. “Ha passat el que ha passat i ara tots a córrer, i encara hem de sentir dir que tenim la culpa perquè hi posem partidisme, quan nosaltres ho vam deixar tot a punt”, ha conclòs Turull.