Turull acusa ERC de querer «dormir y desmovilizar» el independentismo￼

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado de nuevo contra el acuerdo de claridad propuesto por el presidente Pere Aragonès asegurando que «será de brevedad y soledad». Además, el líder de Juntos ha asegurado -sin especificar, pero en clara referencia a ERC- que hay formaciones que intentan «dormir y desmovilizar» el independentismo. Así lo ha asegurado Turull este domingo desde Vilafranca del Penedès en un acto del partido.

Según el dirigente de Junts, el acuerdo de claridad de Aragonés será «de brevedad porque ya nació muerto y de soledad porque no va de culminar el que votamos el 1-O». En esta línea, Turull ha defendido que «hay formaciones políticas que quieren secuestrar la fuerza de la gente», y ha hecho un llamamiento a votar en clave de estrategia independentista a las elecciones municipales del 28-M. «Si entramos en el terreno de la resignación, el país pierde pistonada: las elecciones van de esto, no solo de propuestas», ha constatado.

«Ya nos han dicho que no tenemos derecho a votar»

En esta línea, Turull le ha recordado al presidente del Govern que el estado español ya ha asegurado por activa y por pasiva que los catalanes no tenemos derecho a votar. A la vez, ha asegurado que el acuerdo de claridad que defiende el Govern de Pere Aragonès es inviable y ha propuesto una alternativa a la propuesta del ejecutivo catalán: «Una cosa es que no se los guste o que no estén dispuestos, pero alternativa hay y pasa para hacer valer los grandes activos de este país».

Turull ha intervenido este domingo en un acto de Junts a Vilafranca del Penedès en que se han presentado las cabezas de lista de la formación a la vegueria del Penedès para las elecciones del 28-M. Durante su discurso, Turull también ha cargado contra la gestión del Govern en la sequía. Según el dirigente independentista, el ejecutivo no tiene «actitud de escuchar, anticiparse y decidir»: «Muchos debates, pero el trabajo siempre queda para hacer».

En esta línea, Turull ha asegurado que Juntos y sus alcaldes «no permitirán que se acabe institucionalizando la sequía«, y ha defendido que la formación, antes de salir del Govern el pasado mes de octubre, dejó «todo de proyectos y la financiación» para hacer frente a esta sequía. «Ha pasado el que ha pasado y ahora todos a correr, y todavía tenemos que sentir decir que tenemos la culpa porque ponemos partidismo, cuando nosotros lo dejamos todo a punto», ha concluido Turull.