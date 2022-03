Arxivada la querella contra Vergés per la vacunació de policies espanyols

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat la querella contra l’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, per la lentitud en la vacunació dels policies espanyols destinats a Catalunya durant la pandèmia. El tribunal sí que deixa la porta oberta a investigar alts càrrecs del departament com l’exdirector del CatSalut, Adrià Comella, però com que no són aforats retorna el cas a la justícia ordinària. La fiscalia també assenyala l’aleshores secretari de Salut Pública i actual conseller de Salut, Josep Maria Argimon, o al director de serveis del CatSalut, Xavier Rodríguez, com a possibles responsables.

La fiscalia i els sindicats policials acusen la cúpula de Salut de prevaricació, contra els drets dels treballadors i contra els drets fonamentals per no organitzar la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil entre el febrer i l’abril del 2021 mentre els Mossos d’Esquadra estaven en plena campanya de vacunació. En la seva interlocutòria, el TSJC apunta que “no s’ha descrit cap actuació o omissió que sigui directament imputable” a Vergés més enllà que fos la consellera de Salut durant aquells mesos.

Tracte discriminatori

El ministeri públic acusa la Generalitat de prioritzar la vacunació dels Mossos d’Esquadra i dels agents de les policies locals per davant dels policies espanyols destinats a Catalunya. La fiscalia considera que el retard en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil és una diferència de tracte “injustificada i discriminatòria” que no s’hauria pogut dur a terme “sense el consentiment, coneixement i aquiescència” dels dos querellats.

De fet, la sala contenciosa-administrativa del TSJC va dictaminar que Salut havia discriminat els policies estatals. Segons la sentència del TSJC, la Generalitat “va incórrer en inactivitat respecte a la seva obligació d’assistència sanitària als cossos de la Guàrdia Civil i Policia nacional, en la seva tasca de subministrament de les vacunes contra la Covid-19”.