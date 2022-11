Els Mossos justifiquen l’atropellament d’un manifestant perquè va aparèixer “per sorpresa”

Feinada estan tenint els agents d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra per intentar justificar l’atropellament d’un manifestant durant les protestes per la sentència del Procés a Tarragona. Els dos agents que són els principals investigats del cas van argumentar davant del jutge que van envestir un jove perquè va aparèixer per “sorpresa”. De fet, el conductor del furgó policial implicat va apuntar al jutge que el seus companys van dir que la víctima no havia resultat ferida pel vehicle, sinó per “una pedra llançada pels manifestants”. Fins i tot, s’excusen pel fet de no haver vist el manifestant perquè ja era “fosc”. Tot i que tots dos van admetre al jutge instructor que van fer una maniobra de dispersió de manifestants coneguda com a carrusel. Els dos mossos es van negar a respondre les preguntes de l’advocat de la víctima que els denuncia.

Les declaracions dels agents implicats arriben després que el Tribunal Constitucional obligués el jutge instructor a reobrir el cas per vulneració de drets fonamentals, com ara el de la tutela judicial. De fet, la decisió del TC va ser un sonor clatellot tant per al jutge instructor, com per al ministeri fiscal com per a l’Audiència de Tarragona per no haver practicat cap de les proves demanades ni haver fet una mínima investigació judicial. Fins i tot, l’alt tribunal retreia al jutge que arxivés un cas només amb un informe elaborat pel mateix cos de policia implicat en el cas i de caràcter “eminentment valoratiu”.

A més, la fiscalia va recollir la denúncia dels Mossos contra el manifestant atropellat, Àlex, i ja se li ha obert un judici oral contra ell per desordres públics i danys, mentre que la seva denúncia contra els policies es va entrebancant. De fet, ara, un cop els agents antiavalots que portaven la furgoneta han prestat declaració arran de les exigències del TC, el fiscal ha demanat, un altre cop, l’arxiu de la causa. En un informe al qual ha tingut accés El Món, el ministeri públic considera que amb les noves indagacions no hi ha prou material per revertir l’arxiu que el Tribunal Constitucional va anul·lar.

Un cas entrebancat des de l’octubre del 2019

El cas es remunta a la nit del 16 al 17 d’octubre del 2019, en una protesta per la sentència que condemnava els líders polítics independentistes a un total de 99 anys de presó entre tots. L’Àlex, el menor víctima de l’atropellament, es trobava a l’avinguda Marqués de Montoliu de Tarragona quan, en una maniobra de dispersió dels antiavalots dels Mossos coneguda com a carrusel, una furgoneta el va atropellar. Els agents de la furgoneta batejada com a Tròpic 3, antiavalots de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), van atendre l’Àlex i van avisar el SEM. El noi va quedar ferit greument i va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII, on va ser ingressat a l’UCI per un traumatisme cranioencefàlic i fractures de diversa consideració. El 20 d’octubre rebia l’alta hospitalària amb seqüeles, però no se li va fer cap reconeixement forense.

El 12 de març del 2020 el pare de l’Àlex es va dirigir al jutjat d’instrucció 1 de Tarragona, que investigava el cas, i es va adonar que en més de cinc mesos no s’havia ordenat cap diligència. Ans al contrari, s’havia arxivat el cas. El 22 de juny, tres mesos més tard, es va personar l’Àlex i va demanar la pràctica de diverses diligències i proves com ara les testificals dels mossos actuants. El 9 de juliol del 2020, el jutge va reobrir el cas, però l’única diligència que va demanar va ser un informe dels Mossos sobre l’incident. La policia li va presentar un esborrany d’un Estudi d’evitabilitat de l’accident, amb què el magistrat en va tenir prou per tancar el cas. Un arxiu ratificat després per l’Audiència de Tarragona però anul·lat posteriorment pel Tribunal Constitucional.

Informe de la DAI dels Mossos d’Esquadra sobre evitabilitat de l’atropellament de l’Àlex

Declaracions dels mossos

El passat mes d’abril, el Constitucional va ordenar reobrir el cas i no va ser fins aquest dos de novembre, set mesos després, que el jutge no ha pres declaració al conductor i al copilot de la furgoneta Tròpic 3. En les declaracions, a les que ha tingut accés El Món, tots dos admeten que van fer una maniobra de dispersió per superar una barricada de contenidors però diuen que van atropellar l’Àlex perquè va aparèixer ”per sorpresa”. El conductor, el mosso amb TIP 9414, va relatar al jutge la seva visió dels fets, no sense abans definir la manifestació com “la més violenta” a la qual ha hagut d’assistir “en 20 anys d’agent, dels que 19 com a antiavalot”. “Mai havia vist res així”, va relatar al magistrat instructor.

Segons la seva versió, va ser el copilot, també investigat i amb TIP 3089, qui li va “donar l’ordre de dispersar la manifestació”. Una ordre que va provocar que la “tota la massa [de manifestants] anés carrer amunt des de Marqués de Montoliu”. Seguint el mateix relat, “la massa, a mig carrer, a la cruïlla amb el carrer Sant Antoni Maria Claret, va començar a aixecar barricades amb contenidors”. Les furgonetes es van posar de cara i, tot i que era “fosc” i que no hi havia visibilitat, el “cap va donar l’ordre de tirar endavant i passar els contenidors i parar-se”. Conscients que “tenien la massa davant”, anaven a 10 o 15 km/h, perquè en tenir la gent al davant “no es pot anar de pressa”. El conductor va considerar l’ordre “congruent” i va tirar endavant.

Part de la declaració del conductor on explica que els seus companys asseguraven que el ferit ho havia estat per una pedrada/Quico Sallés

De “què ha estat això?” a “veig sang”

Va ser en el moment que va superar la línia de contenidors que “sense haver vist res prèviament, sorprès, va percebre un cop a la reixa que hi ha davant de la lluna del vehicle”. El conductor emfatitza que cap dels ocupants va veure res ni va donar cap senyal d’alerta. “Quan vaig veure el cop, de l’ensurt vaig frenar immediatament i em vaig preguntar ‘què ha estat això?’ i vaig fer marxa enrere”, explica. En un primer moment, i sempre segons la narració del pilot, no van poder socórrer la víctima perquè no podien sortir pel llançament d’objectes i van haver de demanar ajuda a d’altres agents d’altres furgonetes, que van fer una “pantalla de protecció”. Un company uniformat li va dir al conductor que “no es preocupés” perquè “el ferit tenia pols”. És a dir: que era viu. Aleshores, el conductor va dir que “veia sang” i els seus companys el van tranquil·litzar argüint que a la víctima l’havien ferit amb “una pedra llançada pels mateixos manifestants”.

Per la seva banda el copilot, TIP 3089, comandament del Tròpic 3, carrega la responsabilitat en un tercer, el cap del dispositiu general, el TIP 4566, que ni tan sols ha declarat al jutjat sobre el cas. També admet que estava fosc durant l’atropellament. De fet, vincula el succés al fet que els policies antiavalots van haver d’encotxar per evitar “un xoc cos a cos amb els manifestants” que “avançaven cap a la línia” policial. Segons explica, la furgoneta anava a 20km/h i es van situar a uns 30 metres dels manifestants i van aprofitar un “moment de certa calma” per superar els contenidors. “En avançar, apareix una persona que està dreta, que en aquell moment no tenia ni idea d’on va aparèixer, que va ser per sorpresa”, va afegir. Ara bé, a diferència del conductor, que va afirmar que havia topat amb la reixa del vidre davanter, el copilot va asseverar al jutge que el cop va ser amb “el morro a la zona de matrícula”. En la mateixa declaració, el copilot va admetre que “va veure gent corrent, però ningú rere els contenidors”.

L’advocat de la víctima va a totes i el fiscal vol l’arxiu

L’advocat de la defensa de la víctima, Pere Grau, de Juristes per la República, no pensa fer-se enrere. Considera que els Mossos d’Esquadra van actuar de manera negligent amb una maniobra perillosa, de nit i amb una zona plena de manifestants. De fet, considera que hi ha discrepàncies en les dues declaracions i que encara cal prendre declaracions a testimonis o revisar vídeos i proves gràfiques.

En canvi, el ministeri fiscal té pressa per tancar el cas. Aquest dimecres ha presentat un informe reclamant l’arxiu al·legant que no hi ha cap prova que justifiqui la continuació de la instrucció o que desvirtuï la decisió de sobreseïment del cas que es va dictar en el seu moment i que el Tribunal Constitucional va anul·lar.