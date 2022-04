El TC ordena reobrir el cas del menor atropellat pels Mossos en una protesta

Clatellot del Tribunal Constitucional (TC) al ministeri fiscal, al jutjat d’instrucció 1 de Tarragona i a l’Audiència de Tarragona. Els magistrats han dictat sentència sobre el cas de l’Àlex, el menor atropellat per una furgoneta dels Mossos d’Esquadra en una de les protestes registrades a Tarragona per la sentència del Procés. Ho havia denunciat i havien tancat el seu cas sense practicar cap de les proves demanades ni una mínima investigació judicial. A més, la fiscalia va recollir la denúncia dels Mossos contra l’Àlex i ja se li ha obert un judici oral contra ell per desordres públics i danys.

El seu advocat, Pere Grau, de Juristes per la República, no es va donar per vençut i va recórrer al TC, que ara reconeix que a l’Àlex se li ha vulnerat el dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Per això revoca la interlocutòria d’arxiu i ordena retrotraure les actuacions al moment de la instrucció. “És una victòria en tota regla”, comenta Grau a El Món, un cop li han notificat la sentència, de 26 pàgines, que incorpora tots els arguments exposats pel lletrat. La sentència, a la qual ha tingut accés El Món, és demolidora, ja que analitza fil per randa la instrucció i estira les orelles per vulneració de drets fonamentals a la policia, la fiscalia, el jutge d’instrucció i els magistrats de l’Audiència.

Estirada d’orelles a tots els implicats

La resolució critica amb fermesa que “noo es va practicar per l’òrgan judicial cap diligència la gènesi de la qual fos aliena al cos de policia afectat per la denúncia, ni tan sols es va prendre declaració al perjudicat com es va sol·licitar expressament en interposar-se la denúncia”. En aquest sentit remarca que “aquesta declaració, ateses les circumstàncies del cas, s’adverteix com una diligència de recerca especialment idònia, pertinent i necessària, per confirmar o refutar les premisses que van servir a l’elaboració de l’informe de evitabilitat de l’atropellament”. Això és renya al tribunal per no practicar una prova que era bàsica per aclarir el cas.

Els magistrats també renyen la policia i la connivència amb els magistrats. “Es pot afirmar”, diu la resolució, “que la investigació de la conducta policial no va ser prou, mentre no va facilitar l’aclariment adequat dels fets denunciats”. “En efecte, tant el Jutjat dInstrucció núm. 1 de Tarragona en acordar el sobreseïment, com la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Tarragona en confirmar l’arxiu només es van donar suport a l’informe policial, el rigor del qual no es qüestiona, però que va ser elaborat pel mateix cos de policia a què pertanyen els agents concernits, la seva naturalesa és eminentment valorativa i se sustenta en premisses exclusivament aportades pels agents que en van formar part del dispositiu d’ordre públic”.

Una llarga història, començada l’octubre del 2019

La història de l’Àlex va començar la nit del 16 al 17 d’octubre de 2019, en una protesta per la sentència que condemnava els líders polítics independentistes a un total de 99 anys de presó entre tots. El menor es trobava a l’avinguda Marqués de Montoliu de Tarragona quan en una maniobra de dispersió i avançament de la línia policial dels antiavalots dels Mossos, coneguda com a carrusel, una furgoneta el va atropellar. Els integrants de la furgoneta de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), batejada com a Tròpic 3, van atendre l’Àlex i van avisar el SEM. El noi va quedar ferit greument va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII, on va ser ingressat a l’UCI per un traumatisme cranioencefàlic i fractures de diversa consideració. El 20 d’octubre rebia l’alta hospitalària amb seqüeles, però no se li va fer cap reconeixement forense.

Segons el sumari del cas, al qual ha tingut accés El Món, el 12 de març del 2020 el pare de l’Àlex es va personar en les diligències que es tramitaven del cas al jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona, que en més de cinc mesos no havia realitzat ni ordenat cap diligència. De fet, les havia arxivades. El 22 de juny, tres mesos més tard, es va personar l’Àlex i va demanar la pràctica de diverses diligències i proves. En concret, actuacions mínimes en qualsevol procés d’instrucció, com la seva declaració, l’oferiment d’accions, la identificació del conductor de la Tròpic 3 i del comandament de l’operatiu i el certificat d’assegurança del vehicle.

La part de la decisió de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el cas de l’Àlex/Quico Sallés

El 9 de juliol, el jutge va acordar reobrir les diligències. Ara bé, no va acordar cap de les diligències demanades per la defensa de l’Àlex. L’única diligència que va acordar va ser requerir als Mossos per tal que li lliuressin un informe dels fets. Sis dies després, la policia catalana es va limitar a aportar un “esborrany” d’un, si més no, curiós informe tècnic titulat Estudi d’evitabilitat de l’accident. Un informe que, després de croquis, fotografies, interpretacions i càlculs, concloïa que “l’atropellament era inevitable”. En l’informe la policia va incorporar les imatges estudiades en un CD que suposadament avalaven la versió policial, a la qual la defensa de l’Àlex no n’ha tingut accés.

Finalment, el jutge em va tenir prou amb el document dels Mossos i el 8 d’octubre, gairebé un any després dels fets, va sobreseure el cas. Una decisió que els lletrats de l’Àlex van recórrer davant l’Audiència de Tarragona, en reforma i en apel·lació, però els recursos van ser desestimats i els magistrats van ratificar l’arxiu. Una situació que la defensa de l’Àlex va entendre com “una flagrant vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva, ja que no s’ha practicat cap prova ni diligència demanada per la víctima, atès que el jutge n’ha tingut prou amb un informe esborrany de la policia”. Ara el Constitucional ho ha esmenat i li ha donat la raó.