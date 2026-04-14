Possiblement, era una de les fites que tenia pendent en el seu full de serveis. El magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem i fiscal en excedència Manuel Marchena ha entrat a formar part, com a membre de nombre, de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació Espanyola (RAJYLE), institució presidida per Luis María Cazorla Prieto. Una institució que promociona, alimenta i estudia el dret espanyol i la seva doctrina des de 1730.
Aquest dilluns, Marchena va pronunciar el seu discurs d’ingrés reglamentari, després que el passat 7 d’abril va ser proposat com a “electe per a la medalla número 18″ de la institució”. El president del judici del Procés va articular el seu discurs en una de les seves obsessions d’estudi, la prova digital, l’avantsala d’una altra dels seus objectes d’estudi, la intel·ligència artificial en el procés judicial. La gràcia, a més, del discurs d’ingrés -una vistosa cerimònia- és que la rèplica del discurs li va fer un altre acadèmic que, precisament, no calça del mateix peu, l’ex fiscal general de l’Estat Eduardo Torres-Dulce Lifante.
Una llei aprovada quan no hi havia telèfon
Marchena, fidel al seu estil, no es va estar de remarcar que la Llei d’Enjudiciament Criminal, de la qual es nega a acceptar que es qualifiqui de “llei ritual”, ha quedat obsoleta davant els avenços tecnològics. De fet, va recordar que la llei es va aprovar quan no existia ni telèfon. En tot cas, el seu discurs va ser una seriosa advertència al legislador. El repte de la tecnologia com a element estructural de la vida quotidiana no es pot convertir en una excusa per legislar de manera poc curosa i improvisada. També va assenyalar que no es pot aprofitar la magnitud del poder de l’administració de l’Estat per a investigacions on “tot s’hi val” a l’empara de reduir el poder jurisdiccional del control de garanties i de drets.
En aquest sentit, va utilitzar la ironia per carregar contra les darreres reformes legislatives penals, incidint en els canvis que han “patit” en els últims anys el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal. Reformes que, a parer de Marchena, “passaran a la història com l’exemple del que mai no han de ser les tasques legislatives”.
Així, Marchena va insistir en la necessitat d’actualitzar la metodologia de la investigació perquè “el procés penal, no ja del futur sinó del present, no pot romandre aliè a l’empenta imparable de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial”. “Una societat com l’actual, interconnectada mitjançant xarxes telemàtiques que defineixen un espai de convivència inèdit fins fa molt poques dècades, demana solucions jurídiques noves, amb capacitat per fer front a formes de delinqüència que no tenen res a veure amb motlles criminològics ja superats”, va reclamar el magistrat.