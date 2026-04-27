No hi hagut fotografia del president Jordi Pujol entrant a l’Audiència Nacional. El tribunal, que l’ha citat a dos quarts de deu del matí, per passar un examen mèdic, l’ha fet entrar en vehicle a dins les instal·lacions del Tribunal té a San Fernando de Henares, Madrid. El president ha arribat amb un vehicle familiar i acompanyat de dos vehicles més. Ara, l’expresident ha passat ja la revisió mèdica forense per determinar si pot continuar com acusat o bé ser eximit penalment de la causa. De fet, el mes de novembre tres forenses van determinar que no podia ser jutjat atès el seu estat de salut, té 95 anys, i cognitiu. La fiscalia li demana nou anys de presó. El president ha assegurat als metges que es veu en cor de declarar. Ara però serà el forense que m’escriurà l’informe i el donarà al tribunal que ha de ser, qui, finalment, decideixi si el jutja.
Si el tribunal determina que el president està en condicions de ser sotmès a un judici, serà interrogat per les acusacions. En cas contrari, començarà una setmana intensíssima de la vista oral després de 31 sessions. Començaran les declaracions dels acusats, els últims a fer-ho després de setmanes de testimonis i pèrits. El primer a declarar, si el president no ho fa perquè és eximit pel tribunal, serà el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola sobre qui ha versat gairebé tot el judici. El fiscal del cas en la vista oral, Fernando Bermejo, ja ha advertit que serà un interrogatori maratonià. De fet, fonts pròximes a la Jordi pujol Ferrusola apunten que respondrà a totes les acusacions.
La decisió del tribunal de fer passar per finestreta el president, tot i els informes mèdics que ho desaconsellen, ha aixecat molta polseguera, fins i tot, per part dels seus eterns adversaris polítics. El mateix president de la Generalitat socialista, Salvador Illa, demanava “seny” al Tribunal davant el ferro de la judicatura espanyola a Catalunya durant la cerimònia de les Esquadres el passat 22 d’abril. Aquest mateix matí, l’expresident Artur Mas ha assegurat que posa “la mà al foc” per Jordi Pujol i denuncia escarni en el judici: “No està en condicions de poder-se defensar”