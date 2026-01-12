Finalment, el titular del Jutjat Central d’Instrucció 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat el sobreseïment provisional de la investigació oberta arran de l’apagada elèctrica del 28 d’abril passat. El magistrat, en una interlocutòria de vuit pàgines a la que ha tingut accés El Món, assegura que no ha trobat “un mínim indici” que es tractés d’un “sabotatge terrorista”. Així ho conclou a la vista dels informes tècnics que va demanar a diverses entitats i institucions de la ciberseguretat de l’Estat. El jutge assegura que descarta “de manera absoluta l’existència d’indicis que permetin inferir que l’origen dels fets investigats es trobi en una acció de terrorisme informàtic”.
En qualsevol cas, no veu que els fets tinguin cap rellevància penal. Ara bé, sí que apunta que arran de les diligències d’instrucció practicades “s’infereix un conflicte de naturalesa eminentment administratiu i/o civil relacionat amb els diferents operadors que intervenen en la generació de l’energia elèctrica”. Així recomana que es dirimeixi qualsevol qüestió a través d’altres mecanismes o instàncies.
El jutge addueix un informe especialitzat de tècnics que han investigat l’apagada que conclou “que van faltar recursos de control de tensió, bé perquè no estaven prou programats, bé perquè els que estaven programats no la proporcionaven adequadament, o bé per una combinació de tots dos, però no perquè faltessin al país, ja que hi havia un parc de generació més que suficient per respondre”.
Cinc organismes
La interlocutòria detalla les conclusions del Centre Criptològic Nacional (CCN), el braç informàtic del CNI així com el Comandament Conjunt del Ciberespai (MCCE), de les forces armades espanyoles; la investigació de la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia (CNP) i l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) que també va emetre fins vuit informes que concloïen la “no detecció de cap mena d’acció potencialment perjudicial de caràcter cibernètic” que pogués afectar el subministrament. El jutge també afegeix l’informe elaborat per l’Oficina de Coordinació de Ciberseguretat (OCC) en què s’exposa que han executat dotze visites a centres delicats del sistema sense detectar cap ciberatac.