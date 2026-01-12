Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico del pasado 28 de abril. El magistrado, en un auto de ocho páginas al que ha tenido acceso El Món, asegura que no ha encontrado “un mínimo indicio” de que se tratara de un “sabotaje terrorista”. Así lo concluye a la vista de los informes técnicos que solicitó a diversas entidades e instituciones de la ciberseguridad del Estado. El juez asegura que descarta «de manera absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático».

En cualquier caso, no ve que los hechos tengan ninguna relevancia penal. Ahora bien, sí apunta que a raíz de las diligencias de instrucción practicadas «se infiere un conflicto de naturaleza eminentemente administrativa y/o civil relacionado con los diferentes operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica». Así recomienda que se dirima cualquier cuestión a través de otros mecanismos o instancias.

El juez aduce un informe especializado de técnicos que han investigado el apagón que concluye «que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban suficientemente programados, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, ya que había un parque de generación más que suficiente para responder».

Parte dispositiva de la resolución de archivo de la investigación del apagón/QS

Cinco organismos

El auto detalla las conclusiones del Centro Criptológico Nacional (CCN), el brazo informático del CNI, así como el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), de las fuerzas armadas españolas; la investigación de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que también emitió hasta ocho informes que concluían la «no detección de ningún tipo de acción potencialmente perjudicial de carácter cibernético» que pudiera afectar el suministro. El juez también añade el informe elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) en el que se expone que han ejecutado doce visitas a centros delicados del sistema sin detectar ningún ciberataque.