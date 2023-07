Els salaris més elevats dels diputats del Congrés espanyol

El salari del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estat un dels temes més comentats de la setmana, i no precisament per la transparència del candidat a les eleccions del 23 de juliol. Feijóo no ha volgut informar sobre el seu sou al capdavant del PP fins passats els comicis, mentre que la resta de diputats tenen un salari públic que qualsevol ciutadà pot consultar fàcilment.

Meritxell Batet presidenta del Congrés | Europa Press

La llista de sous dels diputats

En aquest sentit, El Món ha elaborat una llista dels quinze diputats i càrrecs del Congrés amb un salari més elevat:

1- Meritxell Batet (presidenta del Congrés)

Batet té el salari més alt de tota la cambra. Gaudeix d’un sou anual de 236.710,04 €, el que suposa un brut mensual de 16.907,86€. La presidenta del Congrés té un sou base de 3.126,89€ que es complementa amb suplements d’11.772,36€ i dietes de 2.008,6€. Encapçala el rànquing, però la resta de diputats també tenen un salari disparat.

2- Ignacio Gil Lázaro (vicepresident quart del Congrés)

El diputat de Vox Ignacio Gil Lázaro percep més diners que els vicepresidents primer, segon i tercer del Congrés. Això succeeix perquè té unes dietes més elevades. El seu sou ascendeix a 133.799,54€ bruts anuals, el que suposa un sou mensual de 9.557,11€. El diputat té un salari base de 3.126,89€, uns suplements de 4.421,61 € i unes dietes de 2.008,61€.

3- Gerardo Pisarello (secretari primer)

El diputat de Catalunya en comú percep 132.192,34€ bruts anuals, el que suposa nòmines mensuals de 9.442,31€. El salari base que rep és de 3.126,89€, però s’hi han de sumar els suplements, 4.306,81€, i les dietes, 2.008,61€.

4- Inés Arrimadas (exlíder de Ciutadans)

La fins ara líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, percebia un salari de 129.747,24€ al capdavant del partit taronja fins al moment de deixar la política. Això suposava 9.267,66€ bruts al mes, que es dividien de la següent manera: 3.126,89€ de salari base, 4.132,16€ de suplements i 2.008,61€ de dietes.

5- Gabriel Rufián (diputat i portaveu d’ERC)

El diputat d’Esquerra Republicana percep el mateix salari que Arrimadas,129.747,24€ a l’any amb salaris mensuals de 9.267,66€ bruts.

6- Míriam Nogueras (diputada i portaveu de Junts per Catalunya)

Nogueras té el mateix sou que Rufián i Arrimadas, 129.747,24€ bruts anuals. Per tant, rep nòmines de 9.267,66€ bruts, que es divideixen en: salari base 3.126,89€, suplements de 4.132,16€ i dietes de 2.008,61€.

7- Mertxe Aizpurua (diputada i portaveu d’EH Bildu)

Com la resta de portaveus del partit, Aizpurua percep 129.747,24€ bruts anuals. Les xifres són les mateixes: 9.267,66€ bruts al mes que es divideixen en: salari base 3.126,89€, suplements de 4.132,16€ i dietes de 2.008,61€.

8- Aitor Esteban (diputat i portaveu del PNB)

Esteban també cobra 129.747,24€ bruts anuals per exercir com a portaveu del seu partit. Això suposa, com en els altres casos, 9.267,66€ bruts al mes.

9- Pablo Echenique (diputat i portaveu d’Unidas Podemos)

Echenique, com la resta de portaveus, cobra 129.747,24€ bruts anuals. Això es tradueix en un salari mensual de 9.267,66€ bruts.

10- Javier Sánchez (secretari tercer)

El secretari tercer de la mesa del Congrés i diputat de Podemos percep un salari anual de 126.205,80 €. Això significa que, al mes, cobra 9.014,70€, que es divideixen en 3.126,89€ de salari base, 3.879,20 € de suplements i 2.008,61€ de dietes.

11- Sofía Hernanz (secretària segona)

La diputada socialista percep un salari anual de 120.779,68€, el que significa que mensualment té un sou de 8.627,12€ bruts. El seu salari base és de 3.126,89 €, però se li sumen 3.491,62€ en suplements i 2.008,61€ en dietes.

12- María Carmen Navarro Lacoba (secretària quarta)

La diputada popular percep un salari de 120.779,68€ bruts a l’any, amb un sou de 8.627,12€ mensuals que es divideixen en 3.126,89 € de salari base, 3.491,62€ en suplements i 2.008,61€ en dietes.

13- Ana Maria Pastor (vicepresidenta segona del Congrés)

L’ex presidenta del Congrés té un salari de 119.101,50€ bruts a l’any per dur a terme les seves funcions com a vicepresidenta segona de la cambra. Així, el seu salari brut mensual és de 8.507,25€, dels quals 3.126,89 € són el salari base, 4.421,61€ els suplements i 958,75€ les dietes.

14- María Gloria Elizo Serrano (vicepresidenta tercera del Congrés)

La vicepresidenta tercera i diputada de Podemos, María Gloria Elizo, percep el mateix salari que Pastor: 119.101,50€ bruts a l’any. Guanya 8.507,25€ bruts al mes i té un salari base de 3.126,89 €. La resta correspon als suplements i les dietes, idèntiques a les de la vicepresidenta segona.

15- Íñigo Errejón (diputat i portaveu de Más Madrid)

L’exdiputat de Podemos i actual diputat i portaveu de Más Madrid cobra un salari anual d’111.929,86€. Això suposa un sou de 7.994,99 € bruts mensuals que es divideixen en: 3.126,89€ de salari base, 3.909,35€ de suplements i 958,75€ de dietes.