Rufián sobre la revisió dels indults: “Els jutges es presenten a les eleccions”

El diputat i portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha carregat aquest dimarts contra l’admissió a tràmit del recurs contra els indults als presos polítics al Tribunal Suprem. Aquesta decisió de l’alt tribunal suposa un canvi brusc de criteri en relació a totes les decisions que havia pres anteriorment i posa en perill els líders independentistes. Rufián ha reaccionat des del Congrés fent ús de la ironia, com fa habitualment: “Avui es presenten a les eleccions, els jutges”. Tot i així, en declaracions als passadissos del Congrés el republicà ha assegurat que ERC no s’aixecarà de la taula de diàleg. “Estic convençut que hi ha més gent a favor que la gent parli que no pas que no parli, en qualsevol àmbit de la vida”, ha justificat.

“El que no es faci ara no es podrà fer quan governi la dreta i la ultradreta”

Segons Gabriel Rufián, “una part” del poder judicial i “de l’estat profund” està “en guerra” amb certes idees i partits així com amb el govern espanyol i amb el partit republicà. Rufián ha defensat que el que no es faci “ara” a l’estat espanyol ja no es podrà fer “d’aquí a no sé quant de temps, quan governi la dreta i la ultradreta”. Així ha justificat el sí d’ERC a algunes propostes del govern espanyol com ara a la llei de l’audiovisual, que s’ha d’aprovar aquest dijous al Congrés.

Crítica al PSOE per “tensar de manera brutal” la situació a Catalunya

En paral·lel, Rufián ha advertit al PSOE que “no ajuda mai” i “tensa d’una manera brutal i innecessària la situació”, el que complica la taula de diàleg que ERC continua defensant. “No es pot blanquejar l’actitud del PSOE”, ha lamentat. A més, ha advertit al partit de Pedro Sánchez que l’agenda antirepressiva “interpel·la tots els demòcrates”.