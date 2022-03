El PSOE exigeix al PP que aprovi la reforma per abaratir l’electricitat

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha reclamat al PP que abandoni “l’infantilisme” i defensi l’acord europeu que permetrà a Espanya i Portugal impulsar mesures d’emergència per abaratir el preu de la llum. D’aquesta manera, els socialistes han assegurat que és moment de treballar conjuntament i que és una qüestió d’unitat pel benestar de la població. “Cal que Feijóo hi posi el coll en un moment complicat, ja que es tracta d’un bon acord”, ha destacat Granados.

El PSOE ha aconseguit que Europa aprovi la gestió independent de la llum i el gas de Espanya i Portugal, però encara falta que s’aprovi al Senat. És per això, que aquest diumenge la portaveu Granados ha fet una crida a l’oposició per tal de què el govern espanyol aprovi de manera conjunta la proposta i es posin a treballar directament per arribar a l’objectiu de poder abaratir el preu de la llum en les pròximes “3 o 4 setmanes”. “Vull recordar que el PP ja va estar en contra de l’arribada dels fons europeus i ara també s’oposa a una rebaixa de la factura de la llum”, ha dit Granados.

“L’acord aconseguit per Pedro Sánchez permetrà que el proper dimarts el Consell de Ministres pugui iniciar el conjunt de mesures que ajudaran a rebaixar la factura de la llum”, ha explicat la portaveu del PSOE al Senat. En aquest sentit doncs, que da clar que es necessitarà l’aprovació de totes les parts del Congrés, incloent-hi la oposició. Davant d’això, el PSOE no s’ha mostrat perocupat, però si ha aconsellat al PP -màxim representant de l’oposició- que aprovi la llei per començar a treballar.

A més, la portaveu ha recordat que ha estat el govern espanyol l’impulsor de la proposta a Europa: “Aquí és on veiem la influència del govern d’Espanya al conjunt de les institucions. Ja es va comprovar amb la pandèmia i els 140.000 milions d’euros per a la reconstrucció, i ara ho tornem a veure amb la regulació del preu de l’energia. Va ser una gran fita”, ha sentenciat Granados.