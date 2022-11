Sánchez anuncia la substitució del delicte de sedició per un de desordres públics agreujats

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que es derogarà el delicte de sedició per substituir-lo per un de desordres públics agreujats. Ho ha dit en una entrevista a La Sexta, en què ha detallat que el seu executiu ha arribat a un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per impulsar aquest canvi legislatiu. Sánchez ha concretat que, a partir d’aquest divendres, el Congrés dels Diputats començarà la tramitació per modificar el Codi Penal, uns canvis que inclouen la derogació del tipus delictiu que va servir per condemnar els presos polítics en el judici pel referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i que, encara avui, s’utilitza per perseguir els exiliats independentistes.

Actualment, l’article 557 del Codi Penal castiga els desordres públics –que defineix com “alterar la pau pública amb actes de violència”– amb una pena d’entre sis mesos a tres anys de presó. La pena puja a una forquilla d’entre un i sis anys de presó si el delicte es comet portant una arma o un objecte perillós, quan es posi en risc la vida de les persones, o quan els fets es duguin a terme en una manifestació o reunió nombrosa” També s’apliquen aquestes penes si l’autor dels fets utilitzi “la seva condició d’autoritat, agent de l’autoritat o funcionari públic” o si es tapa la cara per evitar ser identificat. A la vista d’aquest text ja existent, es genera una gran incògnita sobre com es pensen descriure les circumstàncies per al delicte de desordres públics “agreujats”, ja que el Codi Penal ja preveu tots aquests agreujants.

S’afanya a avisar que no li serviria de res a Puigdemont

En la mateixa entrevista que ha fet l’anunci, el president espanyol s’ha afanyat a assegurar que la reforma no farà contents els independentistes, ja que el que demanen és una amnistia, que ha subratllat que el seu govern “no acceptarà” mai. També ha tingut interès a destacar que la reforma legislativa no evitaria un judici a Carles Puigdemont si tornés de l’exili.

Malgrat que el president a l’exili ha dit diverses vegades que no té cap intenció de passar per la justícia espanyola encara que les penes que se li demanin quedin reduïdes per una reforma del Codi Penal, Sánchez ha volgut subratllar, de cara a l’opinió pública espanyola, que Puigdemont “haurà de retre comptes igualment davant la justícia”, perquè els delictes que segons ell va cometre quedaran inclosos en el nou tipus penal de desordres públics agreujats”. Sigui com sigui, a més, tant Puigdemont com Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig estan acusats per Espanya de malversació –es considera que van malversar diners públics des de la presidència i des de les conselleries organitzant el referèndum de l’1-O–, que preveu penes elevades.

Les úniques exiliades que estan en una situació diferent són Anna Gabriel (CUP) –acusada només de desobediència– i Marta Rovira (ERC), acusada de rebel·lió, com els altres líders, que en el judici finalment van ser condemnats per sedició. Rovira no formava part del Govern i per tant no té l’acusació de malversació. Si la sedició es transforma en un delicte de desordres públics agreujats, la seva possible pena es reduiria substancialment, fet que obriria la porta a un retorn si aconseguís un pacte que considerés raonable.

PSOE i Unides Podem presentaran la iniciativa

Aquest mateix divendres, PSOE i Unides Podem presentaran a la cambra baixa espanyola una iniciativa legislativa que permetrà reformar a fons el delicte de sedició. Sánchez ha confirmat que passarà a anomenar-se delicte de “desordres públics agreujats”. A més, també ha detallat que el nou tipus penal serà “més o menys homologable” amb altres democràcies europees com Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica i les penes per a aquest delicte, que no ha concretat, seran les mateixes que regeixen en els codis penals d’aquests països.

Pacte entre el govern espanyol i ERC

El president espanyol ha avançat aquesta modificació en una entrevista aquest dijous a la nit i ha explicat que és resultat d’un acord entre el govern espanyol i ERC, que fa mesos que negociaven. Encara no es coneixen detalls del contingut d’aquest pacte, però s’espera que es donin a conèixer en les pròximes hores. El que sí es pot suposar és que aquest acord gira entorn de les converses a la taula de diàleg entre el govern de Pedro Sánchez i el de Pere Aragonès.

Durant l’entrevista, Sánchez ha negat que aquesta decisió sigui una exigència dels republicans per aprovar, a canvi, els pressupostos generals de l’Estat pel 2023. Ha insistit que es tracta d’una reivindicació que els socialistes han tingut “des de sempre” i que, en les últimes setmanes, diversos grups parlamentaris s’han mostrat disposats a tirar endavant aquesta reforma.