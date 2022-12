Òmnium es desmarca de la manifestació de l’ANC contra la reforma de la sedició

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que l’entitat que lidera no participarà en la manifestació convocada per l’ANC contra la derogació del delicte de sedició per no atiar la “confrontació entre independentistes”. En una entrevista a La Vanguardia, Antich ha explicat que comparteix “l’objectiu final” l’Assemblea, però retreu a l’entitat que presideix Dolors Feliu perquè no els van consultar abans de convocar-la. “És una convocatòria que va impulsar l’Assemblea i després ens demana adhesió”, ha lamentat. “No anirem a remolc de ningú”.

Antich ha afirmat que des d’Òmnium celebren la derogació de la sedició, però que veu amb “molta preocupació” l’ampliació del delicte de desordres públics agreujats perquè és una amenaça al dret de protesta i reclama al Govern i als partits independentistes que busquin una “solució col·lectiva d’amnistia i autodeterminació” i abordi “el cas dels més de 4.000 represaliats”. Respecte a la reforma de la sedició, el president d’Òmnium ha assegurat que ERC esmenarà la proposició de llei perquè la reforma del delicte de desordres públics “garanteixi l’exercici de drets fonamentals i no criminalitzi el dret de protesta“.

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, en una roda de premsa a la seu de l’ANC / ACN

L’entitat ha mantingut converses amb partits, agents polítics i moviments socials per buscar el “màxim consens” i ha reclamat aprofitar la tramitació de la llei al Congrés dels Diputats per evitar efectes indesitjats. “Hem estat parlant amb Esquerra, Junts, la CUP i els comuns. Tots reconeixen que no hi ha res tancat i ens confirmen que volen fer pressió política perquè la proposta d’ampliació de desordres públics sigui esmenada”, ha insistit.

Òmnium alerta que el moviment independentista està paralitzat

L’entitat està preocupada per la “paràlisi” en la qual està immers el moviment independentista des de la tardor del 2017. “Estem en un cicle de desmobilització creixent, desànim generalitzat i desorientació”, ha advertit Antich. “Aquest cicle no permet avançar. Tota l’acció d’incidència d’Òmnium treballa per la possibilitat d’obrir un nou cicle, justament per sortir de la paràlisi que no afecta només al Govern, a les institucions o als partits, sinó a la totalitat del moviment”.

Antich també ha criticat els pactes entre el PSOE i ERC per desjudicialitzar el conflicte català perquè “són molt tímides i molt contradictòries” i que Òmnium “no pot celebrar cap de les iniciatives de manera completa perquè pràcticament totes van de la mà d’algun element que preocupa”. El president d’Òmnium ha denunciat que l’estat espanyol fa un ús del delicte de malversació que “no té comparativa amb el que passa als sistemes democràtics consolidats de la resta d’Europa i s’ha mostrat favorable a modificar-lo. “S’utilitza el delicte de malversació per perseguir l’independentisme quan no hi ha enriquiment personal, sinó l’exercici de drets fonamentals”.