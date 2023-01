L’independentisme revifa al carrer contra la cimera hispano-francesa

L’independentisme hi era, hi és i tot apunta que hi será. Així s’ha demostrat aquest dijous a la protesta contra la cimera hispano-francesa celebrada a la Font Màgica de Montjuïc a Barcelona. Tot i que la convocatòria era a primera hora del matí, un matí ventós i fred, milers de persones han respost a una convocatòria unitària. “Ja era un èxit pel fet que després de molt temps, Òmnium, ANC i Consell de la República, es posessin d’acord; i ara s’ha reblat amb la resposta de la gent”, comentava un dels assistents a la protesta que provenia de Girona.

Així entre el ball de xifres tradicionals entre organitzadors i la Guàrdia Urbana -entre 30.000 i 6.000-, els diferents líders independentistes no amagaven la seva satisfacció pel que han qualificat d’èxit. Ara bé, la concentració i posterior manifestació, no ha estat tampoc una lluna de mel entre assistents i lideratges. Com exemple, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha abandonat l’espai amb una escridassada d’un grup de manifestants i amb un servei de protecció dels Mossos d’Esquadra. De fet, el servei d’Informació de la policia patia més per si patia alguna agressió que no pas per possibles aldarulls al carrer, tot i l’espectacular dispositiu policial d’ordre públic desplegat a la zona.

La concentració ha comptat amb representants de tot el secretariat de l’ANC, amb la seva presidenta Dolors Feliu al capdavant, el president d’Òmnium, Xavier Antich, el membres del Consell de la República com el Demòcrata Toni Castellà i Aurora Madaula o Guillem Fuster, el president de l’AMI, Jordi Gaseni així com diversos membres de la direcció de Junts per Catalunya, com Laura Borràs o Josep Rius, o la portaveu d’ERC Marta Vilalta que acompanyava Oriol Junqueras. Un total de cinquanta entitats i representants dels tres partits independentistes amb escons al Parlament.

Aragonès saluda Macron sota l’atenta mirada de Sánchez / ACN

Ni Espanya ni França

La manifestació, a part d’aquest incident, ha transcorregut amb força calma. Els organitzadors repartien cartells amb missatges que insistien en “l’això no s’ha acabat“, en referència al relat de la Moncloa que dona el procés sobiranista de finalitzat. Els assistents, també armats amb xiulets, s’han fet sentir cada cop que els impulsors de la protesta ho animaven. Els manifestants han recuperat un lema clàssic de la lluita independentista com ara “Ni Espanya ni França, Països Catalans”, la majoria qualificaven la cimera de “provocació” i tots recordaven que l’independentisme es viu, no és mort, només estava estabornit.

Al capdavall, el manifest que s’ha llegit titllava la cimera de “foto provocativa no convertirà Espanya o França en estats més democràtics sinó més hipòcrites”. Un document llegit per Pere Manzanares, tinent alcalde de l’ajuntament d’Elna, i Gemma Pera, imputada arran de les mobilitzacions de suport al raper Pablo Hasél. Rebuig a la cimera que interpreten com una posada en escena de la pacificació catalana de la que es vanta el govern espanyol.

Cap al Consolat i indicents amb Mossos

Acabada la concentració, i esperonats pels CDR, més d’un miler de manifestants s’han dirigit cap al Consolat francès, ubicat al número 22 de la Ronda Universitat, i posteriorment, s’ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Però la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra ha aparegut. Els antiavalots dels Mossos han tallat la ronda Sant Pere tot just a la cruïlla del passeig de Gràcia, i han advertit als manifestants que havien de girar cap el sud pel Portal de l’Àngel. L’ordre no ha caigut gairebé a la capçalera i s’han registrat empentes i algun cop entre policies i manifestants, un dels que ha rebut, el vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona. Hores abans, l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, també ha denunciat una altra garrotada dels Mossos que el deixarà tres dies de baixa.

Un cop la manifestació ha arribat a Plaça Sant Jaume ha quedat prou descafeïnada. Xiulets als Mossos, crits de Govern Dimissió i de Puigdemont, el nostre president han configurat la banda sonora de la concentració on hi havien diputats de la CUP, com Montse Vinyets i Dani Cornellà. Tranquil·litat i una desconvocatòria voluntària amb la vista posada a la visita d’Emmanuel Macron i Pedro Sánchez al Museu Picasso de Barcelona, on també s’han convocat protestes. La sensació general ha estat de sorpresa i de certa autoajuda. De fet, diversos assistents remarcaven que havien quedat sobtats de la resposta de la gent. “No s’ha acabat res, només estàvem adormits”, adduïa una senyora de Badalona que fins a darrera hora no ha decidit acostar-se a Barcelona.