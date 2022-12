Cinc col·lectius independentistes impulsen una llista electoral sense partits

L’anomenada llista cívica per presentar una candidatura independentista sense els partits a les pròximes eleccions al Parlament ja té una proposta concreta, llançada per cinc col·lectius que acaben de crear un nou moviment: Acord per la Independència. Entre els impulsors del projecte hi ha la patronal independentista Anem per Feina, el grup Donec Perficiam –que van crear els set secretaris nacionals que van dimitir en bloc de l’ANC durant el mandat d’Elisenda Paluzie–, Unitat per la Independència, NetInformacio i Representants de Catalunya. Es tracta de cinc entitats minoritàries però molt actives i que no han trencat el contacte amb l’ANC, amb la qual volen pactar el suport a la seva llista. Estatutàriament, l’Assemblea no pot muntar la llista cívica que és al seu full de ruta i que la seva presidenta, Dolors Feliu, va anunciar en el seu discurs de la Diada, si cal una alternativa als actuals partits independentistes. Per aquesta raó, Acord per la Independència aspira a tenir el suport de l’ANC.

La web d’Acord per la Independència

Segons el comunicat difós aquest diumenge, una de les claus de l’eventual llista és que en “quedaran exclosos els partits polítics, amb o sense representació parlamentària, que només podran fer costat de forma explícita a la candidatura si renuncien a presentar-se a les eleccions al Parlament”. L’objectiu de la plataforma és que aquesta llista sigui única i unitària en l’àmbit independentista al marge dels partits i que tingui “capacitat guanyadora”, amb la intenció de portar a la cambra “el mandat popular i democràtic de l’1 d’octubre del 2017” per fer-lo efectiu i proclamar la independència.

Tornar-se a organitzar davant “la manca de lideratge polític”

Les entitats que impulsen el projecte al·leguen que “la manca de lideratge polític” porta els independentistes a “tornar-se a organitzar i actuar amb tota la contundència”. Sense estalviar-se ni un bri de duresa, admeten que volen “desbancar definitivament una classe política que ha optat per vetllar pels seus propis interessos”.

Asseguren que la creació de la plataforma és el resultat d’un “llarg procés de diàleg i treball conjunt” entre “entitats i grups de diverses procedències”. La seva intenció, afegeixen, és impulsar “un nou moviment transversal”. Un cop anunciat el nou moviment, esperen que en les pròximes setmanes s’hi adhereixin altres entitats i persones que comparteixin “la protesta contra aquells que impedeixen l’alliberament nacional de Catalunya” i també a necessitat de “tornar a empoderar la gent”, “crear les condicions indispensables per poder fer efectiva la independència de manera real i irreversible” i generar la candidatura que proposen per a les eleccions.

“L’Acord aspira a ser el pol d’actuació que lideri, lluny de paternalismes i subterfugis, l’independentisme de base i vetlli pels seus objectius comuns. És per això que els seus impulsors fan una crida a consolidar i donar suport a aquest espai com a única alternativa política per redirigir tot el nostre potencial com a poble que vol ser lliure”, sentencien.