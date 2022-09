Aragonès es reuneix avui amb Òmnium, ANC i AMI

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que es reunirà aquest dimarts amb Òmnium Cultural, l’ANC i l’AMI. Aragonès els ha convocat aquesta tarda a les 16.30h al Palau de la Generalitat per “compartir la visió sobre el moment actual del país i del procés d’independència”, així com per “escoltar les propostes de les entitats”.

Ja han confirmat l’assistència els presidents de les tres entitats, Xavier Antich, Dolors Feliu i Jordi Gaseni, respectivament. La reunió, que arriba dos dies després de la Diada de l’Onze de Setembre, serà a porta tancada.

Aragonès no va anar a la manifestació de la Diada

Els dies previs a la Diada van estar marcats per la polèmica entre l’ANC i Aragonès. Nou dies abans, es confirmava que el president de la Generalitat no participaria en la marxa de l’Onze de Setembre organitzada per l’ANC i Òmnium. El motiu, perquè considerava que era “una manifestació contra els partits polítics i les institucions, i no contra l’estat espanyol”. Tampoc hi van assistir els consellers d’ERC.

L’ultimàtum de l’ANC

La manifestació de l’Onze de Setembre va acabar amb els tradicionals parlaments dels presidents de les entitats. Òmnium, com ja havia confirmat dies abans, no se sentia còmode amb el manifest de l’ANC. Per la seva banda, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, va mantenir el discurs en la seva línia i, a més, va recordar que l’Assemblea està disposada a impulsar una llista alternativa d’independents, el que anomenen una “llista cívica”. Feliu va llançar un ultimàtum al Govern: “O independència o eleccions”.

El president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcalde de l’Ametlla de Mar per ERC, Jordi Gaseni, també va considerar un èxit la convocatòria de la manifestació. “Necessitàvem una tarda com la d’avui”, va afirmar des de l’escenari de l’Estació de França.