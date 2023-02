Els vots d’ERC salven la reforma de la ‘llei mordassa’ al Congrés

Els vots d’ERC han evitat que la reforma de la llei mordassa quedés paralitzada al Congrés dels Diputats després de cinc anys de feina i 40 reunions de la ponència. Malgrat les diferències dels republicans amb el PSOE per les pilotes de goma, les devolucions en calent o el càstig per la desobediència, la formació ha permès que el text abandoni l’etapa de ponència i es passi a debatre en una comissió al Congrés.

La diputada d’ERC, María Dantas, ha assegurat que els vots dels republicans no suposen un acostament al PSOE, sinó que és un vot de confiança al govern espanyol i una oportunitat per continuar negociant el text. En canvi, Junts ha votat en contra perquè considera que la reforma de la llei mordassa, en els seus termes actuals, és “inacceptable” i assegura que no hi ha canvis substancials amb la llei que va aprovar el PP el 2015.

Pilotada de goma a un manifestant / Arxiu

Votació ajustada per salvar la ‘llei mordassa’

La votació que ha salvat la llei mordassa ha estat molt ajustada. El text de la ponència ha quedat aprovada per 19 vots a favor PSOE, Podem, ERC i PNB) i 17 en contra (PP, Vox, Cs, Bildu i Junts). El portaveu de Podemos al Congrés, Enrique Santiago, ha agraït als republicans i al PNB que hagin permès continuar amb la tramitació, mentre que el PSOE considera que s’ha avançat molt per allunyar-la de la llei del PP i s’ha mostrat disposat a continuar negociant.

ERC ha respost que, tal com està el redactat ara mateix, els republicans votarien en contra de la reforma i esperen que els socialistes es moguin. El diputat de Junts, Josep Pagès, ha recordat que la reforma de la llei mordassa està “molt lluny” dels estàndards de Catalunya en qüestions com les bales de goma, mentre que Bildu ha recordat que fins ara el govern espanyol ha bloquejat temes clau com les devolucions en calent o les faltes de respecte a l’autoritat. “Espero que ara s’arribi a un consens per desactivar els punts més lesius de la llei mordassa, perquè el text actual manté una Llei mordassa light”, ha dit Jon Iñárritu.