Podemos renuncia a eliminar les pilotes de goma amb la nova llei mordassa

Podemos ha renunciat definitivament a eliminar les pilotes de goma en el marc de la nova llei mordassa que s’està negociant al Congrés dels Diputats. L’ús de pilotes de goma per part de la policia espanyola és una de les moltes qüestions que enfronta la formació morada amb el PSOE, que és l’únic partit de la majoria d’investidura de Pedro Sánchez que les continua defensant i que fins ara s’ha negat a eliminar-les per por a les crítiques dels sindicats policials i de la dreta.

El portaveu adjunt d’Unidas Podemos al Congrés, Enrique Santiago, ha avançat que la ponència a la cambra per reformar la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a llei mordassa, podria aprovar-se aquest mes de gener, però ha apostat per abordar la retirada de les pilotes de goma en una altra llei, concretament la que regula els cossos i forces de seguretat, i pressionar el Ministeri de l’interior perquè mostri el “compromís polític” dels socialistes en aquesta reforma.

El diputat ha recordat que la regulació de les pilotes de goma ja no forma part del redactat de la nova llei mordassa, malgrat que partits com ERC i EH Bildu insisteixen a incloure-ho per donar suport a la norma. Els dos partits independentistes volen que el nou text també retiri la presumpció de veracitat dels agents de policia, un altre aspecte polèmic que el govern espanyol no vol abordar.

Antiavalots de la policia espanyola intentant impedir la votació en el referèndum de l’1-O a Barcelona / Jordi Borràs

La nova llei mordassa, pendent d’uns quants serrells per tirar endavant

En una entrevista a Europa Press, Santiago ha assegurat que queden “pocs esculls” per desbloquejar la reforma de la llei mordassa, una promesa electoral de Pedro Sánchez. A final d’any es van produir avenços significatius –com graduar les multes en funció de la capacitat econòmica del sancionat– i ara queden unes quantes qüestions pendents, com resoldre com “s’objectiven” les sancions per falta de respecte a l’autoritat perquè no hi hagi “marges de subjectivitat” que puguin ser utilitzades pels agents com a excusa per reprimir protestants.

Segons el diputat d’Unidas Podemos, des que es van deixar de tractar les faltes de respecte a l’autoritat com una infracció penal per traslladar-les a l’àmbit administratiu, hi ha hagut un “ús abusiu” i s’han “multiplicat” les sancions. Un altre aspecte pendent d’acotar és la desobediència, ja que cal definir “molt bé” què implica.

Santiago ha criticat els sindicats policials que “reivindiquen obertament la restricció de drets ciutadans” i ha denunciat que molts estan “clarament polititzats” i tenen vincles amb “la dreta i la ultradreta. El diputat preveu manifestacions contra la nova llei mordassa perquè els sindicats tenen una “postura política” que “no té res a veure amb la defensa dels drets” i les condicions laborals dels seus afiliats i dels funcionaris policials en general.