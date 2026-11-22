Un text titulat Manifest d’independentistes d’esquerra per demanar el vot a Junts dona suport a la formació de Carles Puigdemont i la candidatura de Míriam Nogueras des d’aquest diumenge. Hi conflueixen, de moment, una vuitantena de noms, alguns com a promotors i altres com a primers signants. Personalitats de la cultura, el dret, la universitat i la política que defensen que “la justícia social plena depèn de la llibertat nacional”. Es tracta d’independentistes que venen de la tradició d’esquerra i socialdemòcrata i que asseguren que “la llibertat nacional i la justícia social són inseparables”.
Els impulsors del manifest reivindiquen el vot per a Junts perquè, a parer seu, és el partit que mereix la confiança de les persones d’esquerra que no volen “separar la transformació social de l’emancipació nacional”. En el text també es reivindica l’exili que encara pateix Puigdemont, de qui lloen la defensa de la dignitat institucional com a president de la Generalitat. També reclamen polítiques amb “ambició social inequívoca” destinada a la protecció de la sanitat i l’educació públiques, garantir el dret a l’habitatge combatre la pobresa i la precarietat, assegurar pensions dignes i defensar el català com a llengua comuna i de cohesió.
Un manifest que també lloa Junts categoritzant-lo el partit que encarna la voluntat del 122è president de la Generalitat, Francesc Macià, per aconseguir una Catalunya “econòmicament pròspera, socialment justa i espiritualment gloriosa”.
Promotors i signants que venen d’arreu
Aquest manifest és una nova mostra d’unitat independentista al voltant de Junts, ja que entre els promotors del text hi ha personalitats diverses com l’exconsellera de Salut Marina Geli, l’exconseller Josep M. Cullell, l’advocat Gonzalo Boye, l’editora Iolanda Batallé, exdirectora de l’Institut Ramon Llull, l’agent literària Anna Soler-Pont, l’advocat i antic vicepresident de l’ANC Josep Cruanyes, la poeta i crítica d’art Pilar Parcerisas, el cantautor Joan Isaac, la professora Mireia Oliva, secretària general de la Intersindical a la UB, i els historiadors Enric Pujol i Xavier Diez, l’exdiputat socialista Pere Ayguadé; l’exregidora socialista a Girona Amèlia Barbero; l’actriu i dramaturga Araceli Bruch Pla; Francesc Colomines i Marcel Dalmau, represaliats, respectivament, arran dels fets d’Urquinaona i en l’Operació Garzón de 1992; l’escriptor David Ferrer; l’exregidora d’ICV a Sabadell Carme Garcia Suárez; els exalcaldes socialistes Ezequiel Martínez Mulero (Sant Joan de Vilatorrada) i Jordi Serra Villalbí (Sitges), i l’artista Enric Pladevall.
Per altra banda, el manifest ja compta amb cinc signatures com les de l’eurodiputat Toni Comín -qui també ha patit anys d’exili- i quatre diputats de Junts com són l’historiador Agustí Colomines, la investigadora i escriptora Ennatu Domingo, l’activista pels drets de les persones amb discapacitat Isaac Padrós i la bibliotecària i gestora cultural Carme Renedo.