Un texto titulado Manifiesto de independentistas de izquierda para pedir el voto a Junts apoya a la formación de Carles Puigdemont y la candidatura de Míriam Nogueras desde este domingo. Confluyen, por el momento, unas ochenta personas, algunas como promotoras y otras como primeras firmantes. Personalidades de la cultura, el derecho, la universidad y la política que defienden que «la justicia social plena depende de la libertad nacional». Se trata de independentistas que vienen de la tradición de izquierda y socialdemócrata y que aseguran que «la libertad nacional y la justicia social son inseparables».

Los impulsores del manifiesto reivindican el voto para Junts porque, a su juicio, es el partido que merece la confianza de las personas de izquierda que no quieren «separar la transformación social de la emancipación nacional». En el texto también se reivindica el exilio que aún padece Puigdemont, de quien alaban la defensa de la dignidad institucional como presidente de la Generalitat. También reclaman políticas con «ambición social inequívoca» destinadas a la protección de la sanidad y la educación públicas, garantizar el derecho a la vivienda, combatir la pobreza y la precariedad, asegurar pensiones dignas y defender el catalán como lengua común y de cohesión.

Un manifiesto que también elogia a Junts categorizándolo como el partido que encarna la voluntad del 122º presidente de la Generalitat, Francesc Macià, para lograr una Cataluña «económicamente próspera, socialmente justa y espiritualmente gloriosa».

Promotores y firmantes que vienen de todas partes

Este manifiesto es una nueva muestra de unidad independentista alrededor de Junts, ya que entre los promotores del texto hay personalidades diversas como la exconsejera de Salud Marina Geli, el exconsejero Josep M. Cullell, el abogado Gonzalo Boye, la editora Iolanda Batallé, exdirectora del Institut Ramon Llull, la agente literaria Anna Soler-Pont, el abogado y antiguo vicepresidente de la ANC Josep Cruanyes, la poeta y crítica de arte Pilar Parcerisas, el cantautor Joan Isaac, la profesora Mireia Oliva, secretaria general de la Intersindical en la UB, y los historiadores Enric Pujol y Xavier Diez, el exdiputado socialista Pere Ayguadé; la exconcejal socialista en Girona Amèlia Barbero; la actriz y dramaturga Araceli Bruch Pla; Francesc Colomines y Marcel Dalmau, represaliados, respectivamente, por los hechos de Urquinaona y en la Operación Garzón de 1992; el escritor David Ferrer; la exconcejala de ICV en Sabadell Carme Garcia Suárez; los exalcaldes socialistas Ezequiel Martínez Mulero (Sant Joan de Vilatorrada) y Jordi Serra Villalbí (Sitges), y el artista Enric Pladevall.

El presidente en el exilio Carles Puigdemont con los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig / ACN

Por otro lado, el manifiesto ya cuenta con cinco firmas como las del eurodiputado Toni Comín -quien también ha sufrido años de exilio- y cuatro diputados de Junts como son el historiador Agustí Colomines, la investigadora y escritora Ennatu Domingo, el activista por los derechos de las personas con discapacidad Isaac Padrós y la bibliotecaria y gestora cultural Carme Renedo.