Junts obre expedient informatiu pel presumpte cas d’assetjament a les JNC

La direcció de Junts per Catalunya ha obert un expedient informatiu sobre el cas de presumpte assetjament a militants de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), que va esclatar aquest cap de setmana a les xarxes socials. El portaveu de JxCat ha dit que el cas haurà de ser avaluat per la comissió de garanties del partit un cop conclogui el procediment intern que s’ha obert. La suspensió de militància del presumpte assetjador s’hauria de decidir en la marc d’aquesta comissió, però de moment no s’aplica cap mesura cautelar perquè la denúncia s’ha fet a través de les xarxes socials, però no hi ha cap denúncia formal presentada.

Rius ha explicat que “és un cas que s’ha d’avaluar amb tota la serenor, sensibilitat i garanties”. De moment, segons el portaveu el que ha decidit l’executiva del partit és “donar compliment a totes les normatives internes”. A banda de la comissió de garanties també s’ha activat el Defensor de l’afiliat, Josep Pagès, per rebre altres denúncies que puguin aparèixer.

El primer denunciant tenia 16 anys quan van passar els fets

El primer dels denunciants és en Nil Garcia. Segons va explicar en un fil al seu compte de Twitter, quan tenia 16 o 17 anys va conèixer aquest regidor, que aleshores militava a Convergència i del qual el denunciant no ha revelat el nom, sinó que l’ha anomenat “senyor Q”. Garcia ha explicat que en un començament li va semblar “simpàtic” i l’animava a anar a actes del partit. El descriu com una persona que tenia un càrrec orgànic a Convergència, que va ser “regidor d’una ciutat important” i que li preguntava per com li anava la integració dins del partit.

De sobte, segons va detallar l’afectat, l’exregidor va obrir un grup de Whatsapp amb un altre noi, a qui en Nil anomena Dani. El presumpte assetjador els va dir que era un grup per intercanviar idees sobre el partit, però a mesura que van avançar les setmanes, va començar a convertir-se una xerrada de caire més personal. Al principi, segons Nil Garcia, l’exregidor explicava els seus problemes personals pel grup, mentre que, al cap d’un temps, en Dani també els exposava, explicant les seves inseguretats, ja que feia poc s’havia declarat públicament que era homosexual.