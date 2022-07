Illa reclama el “diàleg entre catalans”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha pres la paraula dins del Comitè Federal del PSOE d’aquest dissabte per reivindicar, entre altres coses, el diàleg amb l’Executiu català, agraint al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hagi convocat la taula de diàleg per a la setmana que ve, i apel·lant a ampliar aquesta entesa “entre tots els catalans”.

Segons fonts del PSC, Illa ha fet un discurs amb set punts claus, i ha deixat per al final la part sobre Catalunya i el diàleg obert amb el Govern de Pere Aragonès, informa l’agència Europa Press.

“Vull agrair al president del govern el diàleg. El diàleg pel qual ha apostat a Catalunya i que la setmana que ve tindrà un nou episodi. Un diàleg que també s’ha de produir a l’àgora pública de Catalunya, entre tots els catalans. Un diàleg entre catalans que, una vegada més, reivindico”, ha proclamat Illa.

Illa llança un missatge en clau electoral

També ha volgut llançar un missatge en clau electoral de cara a les properes eleccions municipals i autonòmiques. “S’ha de governar, però deixarem de banda la ingenuïtat. Cal guanyar per continuar governant”, ha proclamat el líder dels socialistes catalans. En aquest sentit, Illa ha infós ànim a Sánchez assegurant que els socialistes són “la millor organització, els millors militants, el millor lideratge i el millor projecte”.

Illa ha defensat el “gir a l’esquerra” del president espanyol, Pedro Sánchez, com a “gir al sentit comú”. “Un gir per defensar els que més ho necessiten, posant impostos temporals a aquells que tenen uns beneficis que mai s’esperaven”, ha dit durant la seva intervenció davant del Comitè Federal del PSOE. Illa s’ha referit així tant al rumb marcat per Sánchez durant el debat de política general al Congrés com als nous tributs que preparen els socialistes i Unides Podem per gravar els beneficis extraordinaris de la banca i de les empreses energètiques.

Illa ha avalat els canvis a l’Executiva del PSOE i ha lloat el lideratge “clar” del president espanyol i la seva aposta pel diàleg, que la setmana que ve es materialitzarà en forma de taula entre la Generalitat i el govern espanyol. De cara a les fites electorals del 2023, ha assegurat que el PSC van “a totes” perquè tenen “la millor organització, els millors militants, el millor lideratge i el millor projecte”.