ERC confirma el que ja se sabia: Junqueras vol ser candidat a la Generalitat

El president d’ERC, Oriol Junqueras, vol ser el candidat dels republicans a les pròximes eleccions al Parlament, que si no hi ha cap contratemps s’han de celebrar el 2028. Tot i que estava previst que ho anunciés formalment en una conferència aquest dimarts a Barcelona, la formació ha filtrat la notícia a Catalunya Ràdio i a El Periódico i posteriorment l’ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Junqueras, que encara està inhabilitat fins al 2031 per la sentència del Procés, està pendent de l’aplicació de la llei d’amnistia per part del Tribunal Suprem, que de moment no té cap intenció de fer-ho i arribarà fins al final per evitar que tant Junqueras com Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva se’n puguin beneficiar.
Unes hores després de filtrar-se la notícia, el secretari general adjunt d’ERC, Oriol López, ha explicat a Catalunya Ràdio que Junqueras donarà tots els detalls de l’anunci en la conferència Una nova ambició nacional que tindrà lloc aquest dimarts al vespre a l’Auditori de Barcelona. López ha avançat que el líder d’ERC explicarà la seva “determinació per construir un futur millor per aquest país” i anunciarà la voluntat de fer “un pas endavant per fer-ho possible”. El dirigent republicà ha recordat que l’última conferència que va fer Junqueras va ser el 2014. En aquella ocasió, va fer una “crida a un nou país” ara fa una crida a una “nova ambició”.
Des de la formació justifiquen un anunci tan cerimonial perquè Junqueras només ha estat candidat a la Generalitat una sola vegada de “manera real”, el 2012, quan ERC va passar de 10 a 21 diputats. Després ja va venir Junts pel Sí, la celebració del referèndum d’independència del 2017 i els quatre anys que va passar a la presó. Per això consideren que és un “gran moment d’anàlisi sobre el que està passant al país”. Pel que fa a l’amnistia, consideren que és un “injustícia flagrant” que encara no se li hagi aplicat i confien que aviat tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea els donaran la raó.