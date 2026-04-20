Els Comuns collen els partits per poder tirar una de les mesures estrella del govern de coalició, com és el decret d’habitatge. En roda de premsa recollida per l’ACN, la coordinadora nacional del partit, Candela López, ha assegurat que des de la formació porpra confien que estiguin “a l’altura” i no trobin una “excusa” per tombar el decret d’habitatge.
López ha assenyalat que estan negociant amb tots els partits del Congrés dels Diputats per poder evitar la caiguda del decret d’habitatge, un decret en el qual hi ha mesures com la pròrroga dels lloguers i que se sotmetrà a votació el pròxim 28 d’abril. La coordinadora nacional dels Comuns ha destacat que es troben una setmana “decisiva” pel que fa a la negociació del decret amb els altres partits de la cambra espanyola. “Tothom ha d’estar a l’altura d’aquest moment polític i tenim una setmana per davant decisiva que ha de permetre que aquesta mesura es faci efectiva”, ha asseverat López.
De fet, la coordinadora nacional del partit ha volgut refer els ponts amb Junts i ha assegurat que els dirigents de la formació sobiranista no són “racistes”, tal com va qualificar la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz. Unes declaracions que van fer que des de Junts trenquessin les relacions amb Sumar.
López tanca la porta a una coalició a Barcelona
Candela López ha estat preguntada per la possibilitat que els Comuns compareguin a les eleccions municipals a Barcelona amb una altra formació. Una hipotètica coalició que ha descartat, ja que assegura que els Comuns són una força “molt consolidada” a la capital catalana i que l’objectiu de la formació és recuperar l’alcaldia de la ciutat de Barcelona. “Ho farem des del nostre projecte sòlid i consolidat a Barcelona, que ens pot permetre guanyar i deixar enrere aquests anys en què l’Ajuntament ha estat més en mans dels interessos d’uns pocs”, ha etzibat López.