Los Comuns presionan a los partidos para poder impulsar una de las medidas estrella del gobierno de coalición, como es el decreto de vivienda. En rueda de prensa recogida por la ACN, la coordinadora nacional del partido, Candela López, ha asegurado que desde la formación morada confían en que estén «a la altura» y no encuentren una «excusa» para tumbar el decreto de vivienda.

López ha señalado que están negociando con todos los partidos del Congreso de los Diputados para poder evitar la caída del decreto de vivienda, un decreto en el que hay medidas como la prórroga de los alquileres y que se someterá a votación el próximo 28 de abril. La coordinadora nacional de los Comuns ha destacado que se encuentran en una semana «decisiva» en lo que respecta a la negociación del decreto con los otros partidos de la cámara española. «Todos deben estar a la altura de este momento político y tenemos una semana por delante decisiva que debe permitir que esta medida se haga efectiva», ha aseverado López.

De hecho, la coordinadora nacional del partido ha querido reparar los puentes con Junts y ha asegurado que los dirigentes de la formación soberanista no son «racistas», tal como calificó la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz. Unas declaraciones que hicieron que desde Junts rompieran las relaciones con Sumar.

El portavoz de los Comuns, David Cid, y la coordinadora nacional del partido, Candela López, en rueda de prensa | Archivo, Francesc Voltas (ACN)

López cierra la puerta a una coalición en Barcelona

Candela López ha sido preguntada por la posibilidad de que los Comuns se presenten a las elecciones municipales en Barcelona con otra formación. Una hipotética coalición que ha descartado, ya que asegura que los Comuns son una fuerza «muy consolidada» en la capital catalana y que el objetivo de la formación es recuperar la alcaldía de la ciudad de Barcelona. «Lo haremos desde nuestro proyecto sólido y consolidado en Barcelona, que nos puede permitir ganar y dejar atrás estos años en que el Ayuntamiento ha estado más en manos de los intereses de unos pocos», ha afirmado López.