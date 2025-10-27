La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, de voler “desgastar” el govern espanyol amb la decisió de trencar les relacions amb l’executiu de Pedro Sánchez a causa de “l’incompliment” dels acords de Brussel·les, que compleixen dos anys. La líder dels Comuns recrimina a la formació juntaire haver arribat a acords amb el PSOE que depenien d’altres formacions o governs i que ara els utilitzi com a argument per trencar relacions amb l’executiu espanyol. “És important que quan signes un compromís amb algú aquest acord no depengui de tercers”, ha advertit aquest dilluns en roda de premsa, després de la compareixença del president a l’exili des de Perpinyà.
Durant la breu roda de premsa, Albiach ha recordat que els pactes que la formació havia assolit amb els socialistes, com l’oficialitat del català a la Unió Europea o la delegació de competències en immigració, no depenen exclusivament de la voluntat del govern espanyol. És per aquest motiu que considera que la decisió unànime de l’executiu juntaire té la voluntat de “desgastar” el govern de Pedro Sánchez. “Haurien de fer una reflexió”, ha asseverat. De fet, la líder dels Comuns considera que l’estratègia dels juntaires “dona aire” al Partit Popular i a Vox, que aspira a rellevar Sánchez al capdavant de la Moncloa. Dues formacions que, segons Albiach, “volen incendiar Catalunya, van en contra del català i del model d’immersió lingüística, en contra dels que volen un sistema de finançament propi i just”.
Una decisió contra “els catalans”
Durant la mateixa breu compareixença, la líder dels Comuns també ha exigit al president a l’exili que doni explicacions sobre quins beneficis té la seva decisió de trencar les relacions amb Sánchez per als ciutadans de Catalunya. Per a Albiach, de fet, aquest moviment és contrari a la societat catalana, ja que només busca, des del seu punt de vista, “desgastar” el govern espanyol.