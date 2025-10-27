La líder de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach, ha acusado al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, de querer «desgastar» al gobierno español con la decisión de romper las relaciones con el ejecutivo de Pedro Sánchez debido al «incumplimiento» de los acuerdos de Bruselas, que cumplen dos años. La líder de los Comunes reprocha a la formación juntaire haber llegado a acuerdos con el PSOE que dependían de otras formaciones o gobiernos y que ahora los utilice como argumento para romper relaciones con el ejecutivo español. «Es importante que cuando firmas un compromiso con alguien este acuerdo no dependa de terceros», ha advertido este lunes en rueda de prensa, tras la comparecencia del presidente en el exilio desde Perpiñán.

Durante la breve rueda de prensa, Albiach ha recordado que los pactos que la formación había alcanzado con los socialistas, como la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la delegación de competencias en inmigración, no dependen exclusivamente de la voluntad del gobierno español. Es por este motivo que considera que la decisión unánime del ejecutivo juntaire tiene la voluntad de «desgastar» al gobierno de Pedro Sánchez. «Deberían hacer una reflexión», ha aseverado. De hecho, la líder de los Comunes considera que la estrategia de los juntaire «da aire» al Partido Popular y a Vox, que aspira a relevar a Sánchez al frente de la Moncloa. Dos formaciones que, según Albiach, «quieren incendiar Cataluña, van en contra del catalán y del modelo de inmersión lingüística, en contra de los que quieren un sistema de financiación propio y justo».

La líder de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach, tras el anuncio de Carles Puigdemont / Gerard Artigas (ACN)

Una decisión contra «los catalanes»

Durante la misma breve comparecencia, la líder de los Comunes también ha exigido al presidente en el exilio que dé explicaciones sobre qué beneficios tiene su decisión de romper las relaciones con Sánchez para los ciudadanos de Cataluña. Para Albiach, de hecho, este movimiento es contrario a la sociedad catalana, ya que solo busca, desde su punto de vista, «desgastar» al gobierno español.